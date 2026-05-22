Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Na quinta-feira (28)

Dia livre de impostos: gasolina será vendida mais barata em posto de Vitória

Venda de combustível sem impostos ocorrerá no Posto Iate, na Praia do Canto; ação promovida pela CDL Jovem Vitória vai se concentrar em mais de 30 lojas no bairro

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 15:55

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 mai 2026 às 15:55
Posto vai vender gasolina aditivada mais barata na quinta-feira (28). Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Para alertar aos consumidores sobre o impacto da alta carga tributária brasileira no preço final de mercadorias e serviços, uma série de produtos serão vendidos sem impostos em mais de 30 lojas de Vitória na próxima quinta-feira (28).


Um dos destaque da 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI) será a venda de 5 mil litros de gasolina sem a incidência de tributos como ICMS, PIS/Cofins e Cide, portanto, com preço inferior ao comercializado normalmente. A iniciativa é organizada no Espírito Santo pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória.


A gasolina sem impostos será vendida no Posto Iate, na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A ação é válida para a gasolina aditivada ecomax. Os carros poderão abastecer, a partir das 7 horas, até R$ 100 e as motos até R$ 25. O pagamento tem de ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. O preço praticado durante a ação ainda está sendo definido.

No combustível, a carga tributária incidente sobre a gasolina representa uma parcela significativa do valor pago pelo consumidor. É um dos exemplos mais claros de como os impostos impactam diretamente o preço final dos produtos.

Daiane Lavino Presidente da CDL Jovem Vitória

Neste ano, as ações estarão concentradas na Praia do Canto, em Vitória, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial do bairro, reunindo 32 lojas participantes somente na região (até o momento), além de outros estabelecimentos espalhados pela Grande Vitória. 


As 164 unidades da Rede Farmes participarão da mobilização oferecendo produtos selecionados sem repasse de parte dos tributos ao consumidor. Redes como a Óticas Diniz também aderiram à campanha com descontos em modelos de grifes internacionais.


Lojas de diferentes segmentos também aderiram ao movimento, incluindo alimentação, decoração, moda, material de construção, serviços e comércio especializado. A expectativa da organização é ampliar ainda mais o número de participantes até a data da ação.


Dessa forma, os consumidores poderão ter descontos em medicamentos, roupas, alimentos, colchões, calçados, itens de papelaria, mochilas, óculos e outros produtos, incluindo gelatos e chopes.


Segundo Daiani Lavino, o Dia Livre de Impostos vai muito além de uma campanha promocional. “É um movimento de conscientização que mostra, de forma prática e didática, o quanto o sistema tributário brasileiro pesa no bolso do consumidor e na rotina das empresas. Nosso objetivo é provocar reflexão sobre o quanto se arrecada no país e o retorno percebido pela população em serviços essenciais”, afirma.

Produtos com maior quantidade de impostos no Brasil

Segundo levantamentos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), alguns produtos comercializados no Brasil podem ter cargas tributárias extremamente elevadas. 


Entre eles estão a cachaça (81,87%), o cigarro (mais de 80%), perfumes importados (cerca de 78%), perfumes nacionais (69,13%), cerveja (aproximadamente 55%), cosméticos em geral (mais de 55%), gasolina (em torno de 56%), refrigerantes (cerca de 46%), energia elétrica (aproximadamente 48%), automóveis nacionais (43,19%), telefones celulares (39,80%), chocolates (cerca de 39%) e alimentos industrializados congelados, como pizzas, com tributação superior a 36%.


Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), os brasileiros deverão trabalhar cerca de 153 dias em 2026 apenas para pagar impostos, taxas e contribuições, o equivalente a mais de cinco meses do ano dedicados exclusivamente à carga tributária.

Leia mais

Dia livre de impostos: gasolina será vendida mais barata em posto de Vitória

175 mil no ES vão receber restituição do IR no primeiro lote

ES foi o Estado mais impactado pelo tarifaço de Trump, aponta Banco Central

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto Tributo gasolina Praia do Canto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Quando as pessoas ouvem a mesma música, nossos corações e nossa atividade cerebral se sincronizam'
Imagem BBC Brasil
Lula teria 47% contra 43% de Flávio no 2º turno, aponta Datafolha
Fachada da pizzaria Chatubão, em Cambuci
Pizzaria com Homer Simpson na fachada integrava esquema que levou Deolane à prisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados