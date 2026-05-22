Dia livre de impostos: gasolina será vendida mais barata em posto de Vitória

Para alertar aos consumidores sobre o impacto da alta carga tributária brasileira no preço final de mercadorias e serviços, uma série de produtos serão vendidos sem impostos em mais de 30 lojas de Vitória na próxima quinta-feira (28).
Um dos destaque da 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI) será a venda de 5 mil litros de gasolina sem a incidência de tributos como ICMS, PIS/Cofins e Cide, portanto, com preço inferior ao comercializado normalmente. A iniciativa é organizada no Espírito Santo pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória.
A gasolina sem impostos será vendida no Posto Iate, na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. A ação é válida para a gasolina aditivada ecomax. Os carros poderão abastecer, a partir das 7 horas, até R$ 100 e as motos até R$ 25. O pagamento tem de ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito. O preço praticado durante a ação ainda está sendo definido.
No combustível, a carga tributária incidente sobre a gasolina representa uma parcela significativa do valor pago pelo consumidor. É um dos exemplos mais claros de como os impostos impactam diretamente o preço final dos produtos.
Daiane Lavino Presidente da CDL Jovem Vitória
Neste ano, as ações estarão concentradas na Praia do Canto, em Vitória, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial do bairro, reunindo 32 lojas participantes somente na região (até o momento), além de outros estabelecimentos espalhados pela Grande Vitória.
As 164 unidades da Rede Farmes participarão da mobilização oferecendo produtos selecionados sem repasse de parte dos tributos ao consumidor. Redes como a Óticas Diniz também aderiram à campanha com descontos em modelos de grifes internacionais.
Lojas de diferentes segmentos também aderiram ao movimento, incluindo alimentação, decoração, moda, material de construção, serviços e comércio especializado. A expectativa da organização é ampliar ainda mais o número de participantes até a data da ação.
Dessa forma, os consumidores poderão ter descontos em medicamentos, roupas, alimentos, colchões, calçados, itens de papelaria, mochilas, óculos e outros produtos, incluindo gelatos e chopes.
Segundo Daiani Lavino, o Dia Livre de Impostos vai muito além de uma campanha promocional. “É um movimento de conscientização que mostra, de forma prática e didática, o quanto o sistema tributário brasileiro pesa no bolso do consumidor e na rotina das empresas. Nosso objetivo é provocar reflexão sobre o quanto se arrecada no país e o retorno percebido pela população em serviços essenciais”, afirma.
Produtos com maior quantidade de impostos no Brasil
Segundo levantamentos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), alguns produtos comercializados no Brasil podem ter cargas tributárias extremamente elevadas.
Entre eles estão a cachaça (81,87%), o cigarro (mais de 80%), perfumes importados (cerca de 78%), perfumes nacionais (69,13%), cerveja (aproximadamente 55%), cosméticos em geral (mais de 55%), gasolina (em torno de 56%), refrigerantes (cerca de 46%), energia elétrica (aproximadamente 48%), automóveis nacionais (43,19%), telefones celulares (39,80%), chocolates (cerca de 39%) e alimentos industrializados congelados, como pizzas, com tributação superior a 36%.
Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), os brasileiros deverão trabalhar cerca de 153 dias em 2026 apenas para pagar impostos, taxas e contribuições, o equivalente a mais de cinco meses do ano dedicados exclusivamente à carga tributária.