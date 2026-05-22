Dia livre de impostos: gasolina será vendida mais barata em posto de Vitória

Para alertar aos consumidores sobre o impacto da alta carga tributária brasileira no preço final de mercadorias e serviços, uma série de produtos serão vendidos sem impostos em mais de 30 lojas de Vitória na próxima quinta-feira (28).





Um dos destaque da 20ª edição do Dia Livre de Impostos (DLI) será a venda de 5 mil litros de gasolina sem a incidência de tributos como ICMS, PIS/Cofins e Cide, portanto, com preço inferior ao comercializado normalmente. A iniciativa é organizada no Espírito Santo pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória.



