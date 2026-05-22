Disputa por ponto de pipoca vira caso de polícia no Centro de Vitória

Uma disputa por pontos de venda de pipoca no Centro de Vitória, no Espírito Santo, virou caso de polícia na noite de quinta-feira (22). A confusão entre dois ambulantes ocorreu em frente ao Teatro Glória e exigiu a intervenção da Guarda Municipal.





Uma vendedora, de 58 anos, relatou aos agentes que foi agredida na boca pelo rival e ameaçada com uma barra de ferro. Por outro lado, o homem, de 32 anos, alegou que a mulher avançou com o carrinho de pipoca contra ele e a família dele.



Os dois vendedores foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o homem foi ouvido e liberado por não haver elementos para prisão em flagrante, no entendimento da autoridade policial. "A mulher foi conduzida em condição de vítima. Não consta autuação contra ela", finalizou a corporação.