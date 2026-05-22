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Imigração

EUA obrigarão estrangeiros a sair do país para pedir green card

Donald Trump determinou que portadores de vistos temporários que desejam permanecer nos EUA retornem ao país de origem para ajustar o status imigratório

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 17:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2026 às 17:21
SÃO PAULO - O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) anunciou nesta sexta-feira (22) que estrangeiros que buscam regularizar sua situação migratória no país deverão retornar aos países de origem para fazer o pedido.
Donald Trump determinou que portadores de vistos temporários que desejam permanecer nos EUA retornem ao país de origem para ajustar o status imigratório. A medida foi anunciada hoje em um memorando.
Donald Trump
Nova exigência para liberação de green card foi determinada por Trump.
 Brazil Photo Press/Folhapress
Segundo Zach Kahler, porta-voz do USCIS, a medida reduz a necessidade de "localizar e deportar" imigrantes em situação irregular. Ele afirmou ainda que visitas ao país – como cursos temporários e empregos com prazo determinado – não devem servir como primeiro passo para obtenção de visto permanente.
Doug Rand, ex-funcionário do USCIS, criticou a medida e afirmou que o objetivo da política é a exclusão. A declaração foi dada à imprensa dos EUA.
A World Relief, organização humanitária cristã, afirmou em nota que a política ameaça famílias. "Essa política forçará a separação de maridos e esposas e de filhos de pais", diz o texto.
A política antimigração é uma das prioridades do governo Trump. Em janeiro deste ano, os EUA anunciaram a revogação de mais de 100 mil vistos desde o início do mandato.

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