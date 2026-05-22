Operação "Mulher Segura" prende mais 5 homens em Vila Velha e Guarapari

Mais cinco homens foram presos por violência contra a mulher ao longo da semana, em Vila Velha e Guarapari, na Grande Vitória. Eles são investigados por crimes como ameaça, estupro, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas.





Em Guarapari, equipes da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam) cumpriram dois mandados de prisão preventiva, sendo um deles contra um homem de 19 anos, que, no dia 16, foi até a residência da vítima, desrespeitando a medida protetiva anteriormente concedida pela Justiça.





“No local, mediante violência física e ameaças de morte, levou a vítima até uma praia, onde a constrangeu à prática de conjunção carnal sob grave ameaça e agressões físicas, causando lesões constatadas por exame clínico”, informou a Polícia Civil.





O segundo mandado de prisão preventiva cumprido no município teve como alvo um homem de 30 anos, investigado por ameaça e furto qualificado, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele já havia sido preso em flagrante anteriormente e, após obter liberdade provisória, ele violou a medida protetiva, invadindo a residência da vítima, fez ameaças, subtraiu seu aparelho celular e realizou transferências bancárias da conta dela para a própria conta.





Já em Vila Velha, um homem de 37 anos foi preso em flagrante e autuado pelo crime de ameaça contra a ex, de 35 anos. Segundo as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento e passou a persegui-la por meio de ligações insistentes, visitas frequentes à sua residência e ameaças, afirmando que ela ficaria com ele “nesta vida ou na próxima”.