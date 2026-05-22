Crianças são encontradas sozinhas em apartamento com arma e drogas em Vila Velha

Três crianças, entre elas uma bebê, foram encontradas sozinhas dentro de um apartamento com drogas e uma arma em Ilha das Flores, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (21). Segundo a Guarda Municipal, os entorpecentes estavam espalhados por vários cômodos da residência e ao alcance dos irmãos.





De acordo com a corporação, a ocorrência começou após denúncias de vizinhos. No imóvel estavam uma menina de 7 anos, um menino de 6 e uma bebê, filha do casal que mora no local. As crianças mais velhas seriam filhos da mulher de outros relacionamentos.





A Guarda informou que precisou da ajuda de um chaveiro para entrar no apartamento. Durante a vistoria, os agentes encontraram cerca de 16 quilos de drogas, entre crack e PAK —um tipo de haxixe de alta qualidade e mais caro —, além de um revólver calibre 32 com três munições e aproximadamente R$ 2,6 mil em dinheiro.





“A gente acabou constatando que não era apenas abandono de incapaz. Tinha drogas e armas dentro de casa. As drogas estavam em vários cômodos, principalmente debaixo da pia, ao alcance das crianças. A arma estava dentro do guarda-roupa”, relatou o agente Sacramento, da Guarda de Vila Velha.





Segundo relatos de vizinhos à Guarda Municipal, o casal havia alugado o apartamento há menos de duas semanas. Ainda conforme os moradores, os dois saíram do imóvel por volta das 17h. As equipes chegaram no imóvel às 19h30, o que indica que as crianças ficaram cerca de duas horas e meia sem a supervisão de um adulto.





A menina de 7 anos contou aos agentes que era responsável por cuidar dos irmãos menores. “Ela relatou que já estava acostumada a cuidar dos próprios irmãos”, afirmou o guarda.





Além das drogas, foram apreendidos materiais usados para embalar entorpecentes. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.





As crianças ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar. De acordo com a Guarda Municipal, até o encerramento da ocorrência, nenhum responsável havia comparecido ao local.

A advogada da mãe das crianças esteve na delegacia, mas não quis se pronunciar. O espaço segue aberto.





A Polícia Civil foi procurada para dar mais informações sobre os procedimentos adotados e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.