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Clima

Cidades do Norte do ES recebem alertas de chuvas intensas; veja quais

Publicado em

22 mai 2026 às 08:52

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, de diferentes níveis, para cidades do Norte do Espírito Santo. Os avisos já estão em vigor e valem até as 23h59 desta sexta-feira (22). 


O primeiro alerta é laranja  o segundo mais crítico da escala do instituto  e indica perigo. Ele foi emitido apenas para Conceição da Barra. No município, pode chover até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. 


O segundo alerta é amarelo, que representa perigo potencial, e abrange quatro cidades: Conceição da Barra, Montanha, Pedro Canário e PinheirosNessas localidades, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Acidente

Motociclista é atingido por ambulância e fica ferido na Serra

Publicado em 21/05/2026 às 21:37
Motociclista ficou ferido após ser atingido por ambulância que fazia conversão na Serra Isabelle Oliveira

Um motociclista de 41 anos ficou ferido após ser atingido por uma ambulância na Serra. O veículo de socorro estava apenas com o giroflex ligado, sem acionar a sirene.


Testemunhas relataram à Polícia Militar que a moto seguia na Avenida Eldes Scherrer, indo no sentido Avenida Mestre Álvaro, quando a ambulância fez uma conversão e avançou o sinal.


O motorista da ambulância, cujo teste do bafômetro deu negativo, informou, em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que estava a caminho do hospital, levando uma mãe e uma filha, e que só avançou o sinal ao perceber que os carros haviam parado para que prosseguisse.


Ele explicou ainda que só se usa o alerta sonoro quando se trata de um episódio de urgência e emergência, o que não era o caso naquele momento, em que ele fazia o transporte de uma criança com comorbidade, de um hospital pro outro.


Ainda de acordo com o motorista, ele prestou socorro ao motociclista até a chegada do Samu. Ele foi socorrido para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. Mãe e filha não ficaram feridas. 


Em nota, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra informa que esteve no local do acidente, na Avenida Eldes Scherrer, na noite desta quinta-feira (21), prestando apoio à ocorrência.

O sinistro envolveu uma ambulância de um hospital de Vila Velha e uma motocicleta. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves.

Atualização

22/05/2026

A informação inicial era de que a ambulância estava prestando serviços para o Hospital Materno Infantil, na Serra, mas o veículo partir de um hospital de Vila Velha. O texto foi corrigido.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Veja o vídeo

Motociclista fica ferido após colidir com carro em cruzamento de Linhares

Publicado em 21/05/2026 às 18:09

Um motociclista ficou ferido após bater em um carro em um cruzamento do bairro Linhares V, em Linhares, região Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (21). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento da colisão e mostra o motociclista sendo arremessado após o impacto. 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista relatou que trafegava sentido Gaivotas x Boa Vista, quando, ao chegar no cruzamento com a Rua Bentivi, teve a lateral esquerda do veículo atingida pela motocicleta.

O motociclista foi socorrido pelo Samu/192 para um hospital da região. Já o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Investigação

Polícia faz reconstituição de caso com policial baleado e primo morto em Cachoeiro

Publicado em 21/05/2026 às 18:02
vítima de 38 anos foi atingida por quatro disparos e morreu na manhã desta quinta-feira (25)
Vítima de 38 anos foi atingida por quatro disparos e morreu na manhã desta quinta-feira (25) Divulgação | Família

A Polícia Científica realizou na tarde desta quinta-feira (21) a reconstituição de um caso que resultou em um morto e dois feridos em 25 de dezembro de 2025 no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.  A simulação busca esclarecer as circunstâncias do crime a pedido do titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade, delegado Felipe Vivas. 


Na época, a Polícia Militar registrou que Vinícius Ramos Silva, de 38 anos; o irmão dele, de 29 anos, que não teve nome divulgado; e o primo deles, um policial militar que também não foi identificado, teriam brigado por uma vaga de garagem.


O militar relatou que a dupla avançou sobre ele e que atirou para se defender, mas os primos teriam tentado desarmá-lo.  Os três sofreram ferimentos causados por tiros, sendo que Vinícius não resistiu e morreu horas depois. 


O policial foi levado à delegacia para dar depoimento. Na época, a Polícia Civil informou que o irmão de Vinícius foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra o policial militar. No entanto, o advogado de defesa informou que o jovem de 29 anos ficou preso sob escolta no hospital, mas liberado após audiência de custódia dias depois. Por conta disso, após receber alta médica, ele não seguiu para o Centro de Detenção Provisória.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Saúde pública

Nova unidade de saúde em Vila Velha começa a funcionar na sexta-feira (22)

Publicado em 21/05/2026 às 16:29
Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra - Vila Velha
Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra - Vila Velha Ocimar Moreira / Prefeitura de Vila Velha

A nova Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra, em Vila Velha, começa a funcionar nesta sexta-feira (22). A estrutura vai atender moradores dos bairros Riviera da Barra e Cidade da Barra, região com população estimada em cerca de 9 mil habitantes. O funcionamento será das 7h às 19h.


Com 711 metros quadrados, a unidade conta com cinco consultórios clínicos, três ginecológicos e quatro odontológicos, além de farmácia, sala de vacinação, curativos e coleta de exames laboratoriais, auditório e raio-X odontológico.


 O atendimento será realizado por equipes de Saúde da Família, com apoio de psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e dentistas.


A unidade receberá o nome de Leomar Dias Monteiro, conhecido como Sr. Mazinho, morador pioneiro de Riviera da Barra e reconhecido pela atuação comunitária em defesa de melhorias para o bairro.


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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
No sábado (23)

Vitória terá mudanças no trânsito para realização da Corrida do Gari

Publicado em 21/05/2026 às 16:08

Mais uma corrida irá interditar ruas e avenidas de oito bairros da Grande São Pedro, em Vitória, no próximo sábado (23). Com um percurso de cinco quilômetros, as mudanças na região iniciarão às 15h30 e seguirão até as 17h30.  A orientação da Guarda Municipal é de que os condutores evitem passar pela área, usando rotas alternativas pelo Centro da cidade.


Conforme a corporação, a Rodovia Serafim Derenzi, no sentido Santo Antônio, será bloqueada durante a Corrida do Gari, entre Resistência e a Rua Natalino de Freitas Neves (Rua da Feira) em São Pedro. Esta via também terá o tráfego suspenso para a passagem dos corredores até a orla. Vias que dão acesso ao local serão fechadas no mesmo período.


A Avenida Beira-Mar, em São Pedro, também terá o fluxo de veículos suspenso durante a prova, com previsão de liberação às 17h30.


Os bairros afetados serão:


  • Resistência;

  • Nova Palestina;

  • Conquista;

  • Santo André;

  • São José;

  • São Pedro;

  • Redenção;

  • Ilha das Caieiras.


A corporação finalizou pedindo para que os condutores respeitem os limites de velocidade e a sinalização. A região deve ser evitada pelos motoristas entre 16h e 17h.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Crime de receptação

Oficial de Justiça é preso após ser flagrado com moto furtada em Vitória

Publicado em 21/05/2026 às 16:01

Um oficial de Justiça, de 46 anos, foi preso após ser detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória na manhã desta quarta-feira (20), em Pontal de Camburi. Ele foi flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de furto e roubo. O nome dele não foi divulgado. 


Segundo a Guarda de Vitória, o veículo foi identificado por operadores da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) por volta das 11h. Após o alerta, equipes de patrulhamento foram até o local e realizaram a abordagem.


Durante a verificação, os agentes confirmaram no sistema as pendências desde novembro do ano passado. O crime havia sido registrado no bairro de Fátima, na Serra. 


“Ao colher os dados do suspeito, ele nos relatou que era um oficial de Justiça e que havia comprado o veículo há 30 dias, por R$ 2 mil. Quando questionado, afirmou desconhecer a restrição de furto e que o vendedor só havia o informado sobre uma restrição judicial”, contou a guarda municipal Lifonsa.


O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao sistema prisional. Já a motocicleta foi removida para um pátio credenciado do Detran, em Cariacica. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Foragido

Justiça manda prender enteado suspeito de matar empresária em Cachoeiro

Publicado em 21/05/2026 às 14:48
Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, ainda não foi localizado
Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, ainda não foi localizado Redes sociais

O enteado da empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos, principal suspeito de assassiná-la a tiros na última sexta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é considerado foragido pela Polícia Civil. Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, ainda não foi localizado, e a polícia investiga se o crime foi motivado por vingança ou após uma discussão entre ele e a vítima.


O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, informou nesta quinta-feira (20), que um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça contra o suspeito.


O suspeito fugiu do local após o crime e, desde então, não foi mais localizado. Flaviana foi morta com três tiros. A empresária trabalhava com o marido em um restaurante no bairro Gilson Carone, onde ocorreu o crime.


A polícia também apura se houve participação de outras pessoas no crime e reforça que a população pode colaborar com informações, inclusive imagens de câmeras de segurança, por meio do Disque-Denúncia 181.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Adote um "aumigo"

Feira de adoção em shopping de Cariacica terá cães e gatos em busca de um lar

Publicado em 21/05/2026 às 13:10
A expectativa é que todos consigam uma nova família
 Letícia Santos / Prefeitura de Cariacica

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá uma oportunidade no próximo sábado (23), durante uma feira de adoção no Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento acontece das 9h às 13h e contará com 22 animais — sendo 20 cães e dois gatos — à espera de um novo lar.


A feira é promovida pela Gerência de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). Para adotar, os interessados passarão por uma triagem e deverão preencher um formulário, que será avaliado pela equipe responsável.


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos e possuir espaço e rotina compatíveis com o bem-estar do animal.


A secretária de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, Luciana Tibério, destacou a importância da iniciativa. “Buscamos garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção. Cada adoção é uma vitória para a cidade e um recomeço para esses cães, que saem daqui assistidos e prontos para serem companheiros de vida”, afirmou.


Serviço:

  • Feira de Adoção 

Dia: sábado (23)
Hora: das 9h às 13h
Local: Shopping Moxuara

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Jovem é assassinado a tiros dentro de carro no Centro de Sooretama

Publicado em 21/05/2026 às 09:27
Homem é executado dentro de carro no centro de Sooretama
Homem é executado dentro de carro no centro de Sooretama Redes sociais

Um jovem foi morto a tiros dentro de um Toyota Corolla no fim da tarde de quarta-feira (20), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Sávio Lima Menezes da Silva, de 25 anos, morreu no local. O suspeito não foi localizado.


O carro foi encontrado ligado e estacionado, com diversas marcas de tiros na porta do motorista. De acordo com a polícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima.


A perícia da Polícia Científica identificou 12 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Sávio, que foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. 


O veículo foi removido para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Justiça

Homem é condenado a mais de 16 anos por tentar matar companheira em Aracruz

Publicado em 20/05/2026 às 19:15

A Justiça condenou Darli Viana de Oliveira, de 43 anos, a 16 anos e 8 meses de prisão por tentar matar a então companheira, Deosdete Amaral, de 58 anos, com golpes de facão no bairro Jequitibá, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (20) e durou cerca de sete horas.


O homem foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.


O crime aconteceu no dia 2 de março de 2024, no bairro Jequitibá, durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, segundo relatos de familiares à reportagem de A Gazeta, após atacar Deosdete com golpes de facão, Darli pegou os documentos da vítima, trancou a casa, desligou o disjuntor e fugiu levando o carro. 


Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima ensanguentada, na janela da residência, pedindo socorro. Dias depois, o homem foi preso na Serra.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
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