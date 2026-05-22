Cidades do Norte do ES recebem alertas de chuvas intensas; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas, de diferentes níveis, para cidades do Norte do Espírito Santo. Os avisos já estão em vigor e valem até as 23h59 desta sexta-feira (22).





O primeiro alerta é laranja — o segundo mais crítico da escala do instituto — e indica perigo. Ele foi emitido apenas para Conceição da Barra. No município, pode chover até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos.





O segundo alerta é amarelo, que representa perigo potencial, e abrange quatro cidades: Conceição da Barra, Montanha, Pedro Canário e Pinheiros. Nessas localidades, a previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é considerado baixo.