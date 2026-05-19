Vila Velha ganha primeiro museu digital do ES com visitação gratuita na Prainha

Vila Velha vai inaugurar, no dia 23 de maio, data em que celebra seus 491 anos, o primeiro museu totalmente tecnológico do Espírito Santo. O Museu Casa da Memória de Vila Velha, localizado na Prainha, no Centro da cidade, será reaberto ao público com um novo formato digital, reunindo inovação, acessibilidade e experiências imersivas inéditas no estado.
A modernização transforma o espaço em um dos equipamentos culturais mais avançados do país, com pelo menos 18 aplicações tecnológicas integradas ao acervo histórico. A proposta é tornar a visita mais interativa e inclusiva, com uso de realidade aumentada, conteúdos acessados por QR Code, jogos, audioguias em diferentes idiomas, peças táteis produzidas em impressoras 3D e ambientação sonora.
O visitante poderá percorrer o museu com auxílio de tablets ou do próprio celular, interagindo com personagens históricos, cenários tridimensionais e conteúdos multimídia que ajudam a contar a história da cidade e do Espírito Santo de forma dinâmica.
Parte dessa transformação já pode ser vista. Duas salas digitais foram entregues em março, incluindo um totem interativo com informações sobre a Prainha e a sala “Navegar é Preciso”, dedicada às grandes navegações. A abertura completa do novo circuito acontece agora, em maio, ampliando a experiência para todo o espaço.
Outro destaque é a criação de um hub de inovação dentro do museu, com participação de estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Os alunos, selecionados por processo seletivo, atuam de forma remunerada no desenvolvimento de projetos e soluções para o espaço e para o entorno da Prainha, conectando formação acadêmica e prática profissional.
Além do impacto tecnológico, o projeto também aposta na educação. Um circuito pedagógico vai levar palestras gratuitas sobre turismo inteligente a escolas de Vila Velha, com conteúdos que farão parte de um Guia Turístico Interativo do município, um dos principais legados da iniciativa.
Entre as novidades do espaço está ainda a “Janela do Tempo Petrobras”, uma instalação que apresenta os ciclos econômicos do Espírito Santo — do pau-brasil ao petróleo e gás — conectando desenvolvimento econômico e história local.
A revitalização inclui também a entrega do Bonde 42 totalmente restaurado, peça histórica que integra o acervo do museu e que deve ganhar uma nova função cultural. A proposta é transformar o bonde em espaço para exibição audiovisual, com o projeto “Cinema no Bonde”.
Com entrada gratuita e funcionamento de terça a domingo, o novo Museu Casa da Memória reforça a Prainha como um dos principais polos culturais do estado e amplia o acesso da população à história capixaba por meio da tecnologia.