Vila Velha ganha primeiro museu digital do ES com visitação gratuita na Prainha

Vila Velha vai inaugurar, no dia 23 de maio, data em que celebra seus 491 anos, o primeiro museu totalmente tecnológico do Espírito Santo. O Museu Casa da Memória de Vila Velha, localizado na Prainha, no Centro da cidade, será reaberto ao público com um novo formato digital, reunindo inovação, acessibilidade e experiências imersivas inéditas no estado.





A modernização transforma o espaço em um dos equipamentos culturais mais avançados do país, com pelo menos 18 aplicações tecnológicas integradas ao acervo histórico. A proposta é tornar a visita mais interativa e inclusiva, com uso de realidade aumentada, conteúdos acessados por QR Code, jogos, audioguias em diferentes idiomas, peças táteis produzidas em impressoras 3D e ambientação sonora.





O visitante poderá percorrer o museu com auxílio de tablets ou do próprio celular, interagindo com personagens históricos, cenários tridimensionais e conteúdos multimídia que ajudam a contar a história da cidade e do Espírito Santo de forma dinâmica.