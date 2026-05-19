ES tem alerta de tempestade com risco de granizo para 54 cidades; confira

A prefeitura de Vila Velha inicia, na terça-feira (19), a retirada de fios sem uso em postes e vias públicas do município. A ação será realizada em parceria com a EDP e empresas de telefonia e internet, com atuação em diferentes bairros da cidade.





A proposta é remover fios que representam risco à população, prevenindo curto-circuitos e incêndios. A iniciativa também busca organizar a rede urbana, reduzir a poluição visual e diminuir a sobrecarga nas estruturas.





De acordo com o secretário Municipal de Serviços Urbanos, San Clever Coutinho, a operação será conduzida em conjunto com as concessionárias responsáveis, com foco na identificação e retirada de cabos sem utilidade.