À frente da Caderno Inteligente, Cristiane Ribeiro defende mais mulheres em espaços de poder

A empresária Cristiane Ribeiro é a convidada do Todas Elas, evento que terá uma edição dedicada ao protagonismo feminino na próxima quinta-feira (21), a partir das 15h30. Depois de passar por diferentes áreas profissionais, ela entrou no universo da papelaria a convite do pai e conquistou espaço no mercado ao apostar na inovação dos cadernos inteligentes.





Em entrevista para a Rede Gazeta, Cris afirma que as experiências anteriores a ajudaram a desenvolver jogo de cintura e a construir relações no mercado de trabalho. Somados aos ensinamentos recebidos em casa sobre seriedade, empatia e proatividade, esses aprendizados contribuíram para que ela adotasse uma postura firme diante dos desafios do mundo corporativo.





O crescimento da marca, no entanto, não aconteceu de um dia para o outro. Após assumir uma função na empresa dos pais, a empresária usou dinamismo e disposição para colocar a mão na massa para se destacar no setor de papelaria. “O trabalho em excesso me causou um burnout, mas, mesmo assim, não me arrependo de nada. Se pudesse fazer diferente, talvez respeitasse um pouco mais os meus limites”, afirma Cris.





A presença de elementos ligados à moda e à beleza na marca surgiu de forma natural. “Eu sempre gostei muito de moda e de assuntos relacionados à beleza. Não foi exatamente uma ideia ou estratégia, foi uma representação da minha personalidade”, comenta a presidente. Entre as capas favoritas, ela destaca a coleção autoral Arco-íris Pastel e a colaboração com a Mattel para as capas inspiradas na Barbie.