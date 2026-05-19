À frente da Caderno Inteligente, Cristiane Ribeiro defende mais mulheres em espaços de poder

A empresária Cristiane Ribeiro é a convidada do Todas Elas, evento que terá uma edição dedicada ao protagonismo feminino na próxima quinta-feira (21), a partir das 15h30. Depois de passar por diferentes áreas profissionais, ela entrou no universo da papelaria a convite do pai e conquistou espaço no mercado ao apostar na inovação dos cadernos inteligentes.
Em entrevista para a Rede Gazeta, Cris afirma que as experiências anteriores a ajudaram a desenvolver jogo de cintura e a construir relações no mercado de trabalho. Somados aos ensinamentos recebidos em casa sobre seriedade, empatia e proatividade, esses aprendizados contribuíram para que ela adotasse uma postura firme diante dos desafios do mundo corporativo.
O crescimento da marca, no entanto, não aconteceu de um dia para o outro. Após assumir uma função na empresa dos pais, a empresária usou dinamismo e disposição para colocar a mão na massa para se destacar no setor de papelaria. “O trabalho em excesso me causou um burnout, mas, mesmo assim, não me arrependo de nada. Se pudesse fazer diferente, talvez respeitasse um pouco mais os meus limites”, afirma Cris.
A presença de elementos ligados à moda e à beleza na marca surgiu de forma natural. “Eu sempre gostei muito de moda e de assuntos relacionados à beleza. Não foi exatamente uma ideia ou estratégia, foi uma representação da minha personalidade”, comenta a presidente. Entre as capas favoritas, ela destaca a coleção autoral Arco-íris Pastel e a colaboração com a Mattel para as capas inspiradas na Barbie.
Ao longo de sua trajetória, Cris diz que se esforçou para abrir portas para outras mulheres, seja por meio de convites para colaborações, seja no dia a dia da empresa. Para ela, ocupar um espaço de poder sendo mulher deveria ser algo normal, e não uma exceção. “Não deveria haver distinção de gênero no mundo empresarial”, reforça.
Sobre episódios de preconceito e resistência, a empresária recorda uma situação vivida durante a pandemia, ao participar de uma videochamada com o dono de uma livraria. “Ele me tratou de maneira muito desafiadora, mas eu mantive a postura e o posicionamento”, relembra. Depois do episódio, Cris conta que pediu ao assistente que enviasse dois cadernos com desenhos para colorir às filhas do empresário — atitude que ela define como um “tapa com luva de pelica”.
Depois de oito anos à frente da marca Caderno Inteligente, a entrevistada afirma que sua maior conquista profissional é a liberdade e a independência. Com o desejo de viver a maternidade, ela considera uma dádiva ter um trabalho que permita passar mais tempo com os filhos.
Entre suas inspirações, Cris cita a própria mãe e Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank. “Minha mãe é um exemplo de mulher forte, guerreira, ponderada e genial”, afirma. Para as mulheres que planejam seguir caminho semelhante, ela deixa um conselho: acreditar na própria intuição e resistir aos obstáculos da profissão.
Sobre o Todas Elas
Criado em 2020, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, aborda temas que atravessam a experiência feminina. A proposta é romper com uma cobertura restrita a casos de violência e abrir espaço para histórias de protagonismo, conquistas e desafios das mulheres capixabas.
Em 2025, o projeto contou com três edições, abordando Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios liderados por mulheres. Em 2026, a iniciativa segue fortalecendo debates sobre direitos, representatividade e participação feminina em diferentes espaços da sociedade.
As inscrições podem ser feitas neste link.