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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro cai 6 pontos e fica 7 atrás de Lula em 2º turno, aponta Atlas/Intel

Após divulgação de áudios com Daniel Vorcaro, rejeição do senador foi a 52% e superou a do petista, conforme pesquisa divulgada nesta terça-feira (19)

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 11:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2026 às 11:17
SÃO PAULO - A divulgação dos áudios em que pede dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro impactou a candidadura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Numericamente à frente de Lula (PT) em abril, o pré-candidato do PL caiu 6 pontos percentuais e ficou com 41,8% na pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19).
O atual presidente marcaria 48,9% na pesquisa se o segundo turno fosse hoje. A diferença entre o petista e o filho do ex-presidente Jair Bolsnaro (PL) está em 7,1 pontos percentuais. Na última pesquisa do instituto, a diferença entre eles era de 0,3%, em empate técnico. Intenções de votos brancos, nulos e eleitores que não souberam responder somam 9,3%.
A rejeição do senador chegou a 52% e superou numericamente a de Lula (50,6%). Em abril, 51% dos eleitores não votariam no atual presidente de jeito nenhum, enquanto 49,8% rejeitavam o pré-candidato do PL.
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno, em pesquisa eleitoral. Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado
A Atlas/Intel ouviu 5.032 pessoas através do método Atlas RDR, sigla em inglês para recrutamento digital aleatório. Os dados começaram a ser coletados no dia 13 de maio, data da divulgação das conversas entre Flávio e Vorcaro. O levantamento terminou no dia 18 de maio.
A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06939/2026 e tem nível de confiança de 95%. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Foram ouvidas 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio.

Avaliação do governo

A avaliação negativa do governo Lula oscilou para baixo e chegou a 48,4%, ante 51% em abril, queda de 2,6 pontos percentuais. Já a percepção positiva não variou: era 42% e foi para 42,9%. A avaliação regular, por sua vez, foi de 7% para 8,7%, avanço de 1,7 ponto percentual.
A desaprovação ao presidente Lula caiu de 53% em abril para 51,3% em maio, recuo de 1,7 ponto percentual. Já a aprovação não mudou: era 47% e hoje está em 47,4%. Os que não souberam responder são 1,3%.

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