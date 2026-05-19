Coiotes: 7 curiosidades sobre esses animais 

Entre florestas, desertos e cidades, os coiotes usam estratégia e resistência para lidar com os desafios do ambiente Crédito: Imagem: ROBERT ENRIQUEZ | Shutterstock

Os coiotes são mamíferos pertencentes à família dos canídeos, a mesma dos cachorros, lobos e raposas. Encontrados principalmente na América do Norte e em partes da América Central, eles chamam atenção pela aparência semelhante à de um cachorro selvagem e pela incrível capacidade de sobreviver em diferentes ambientes. Esses animais vivem em florestas, desertos, campos e até em áreas urbanas, onde conseguem encontrar alimento e abrigo com facilidade.

Além da importância na natureza, os coiotes também ficaram famosos na cultura pop graças ao desenho animado“Papa-Léguas e Coiote”, exibido pela primeira vez nas televisões americanas em 1949. Na animação, o personagem Coiote tentava capturar o veloz Papa-Léguas usando armadilhas criativas e engraçadas, mas seus planos quase sempre davam errado.O sucesso do desenho ajudou a tornar o animal conhecido no mundo todo.

Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre oscoiotes!

1. Os coiotes conseguem viver em quase qualquer ambiente

Os coiotes são considerados animais extremamente adaptáveis. Eles conseguem sobreviver em desertos, montanhas, florestas, campos abertos e até em grandes cidades. Essa facilidade acontece porque possuem hábitos oportunistas e conseguem encontrar alimento em diferentes situações. Em áreas urbanas, por exemplo, podem procurar comida em restos descartados por humanos.

2. Eles possuem uma comunicação muito sofisticada

Os uivos dos coiotes são famosos e têm diversas funções. Eles usam sons diferentes para avisar sobre perigos, localizar membros do grupo, defender território e até fortalecer os laços sociais. Alémdisso, também emitem latidos, ganidos e rosnados.Issoajuda os animais a se organizarem durante a caça e evita conflitos desnecessários com outros grupos.

3. São parentes próximos dos cachorros domésticos

Os coiotes pertencem à mesma família dos cães domésticos e compartilham diversas características físicas e comportamentais. Ambos possuem sentidos aguçados, grande capacidade de aprendizado e hábitos sociais. Em alguns casos raros, coiotes podem até cruzar com cachorros, gerando híbridos conhecidos como “ coydogs ”.

4. A alimentação deles é bastante variada

Os coiotes são animais onívoros, ou seja, comem tanto alimentos de origem animal quanto vegetal. A dieta inclui pequenos mamíferos, aves, insetos, frutas, sementes e até restos de comida encontrados em áreas urbanas. Além disso,ajudam no equilíbrio ambiental ao controlar populações de pequenos animais, contribuindo para o funcionamento saudável dos ecossistemas.

Os coiotes formam pares duradouros que dividem caça, proteção e cuidados com filhotes, aumentando a sobrevivência da família Crédito: Imagem: Mircea Costina | Shutterstock

5. Os coiotes costumam formar casais duradouros

Em muitos casos, os coiotes formam pares monogâmicos, permanecendo juntos por vários anos. O casal divide responsabilidades como proteção do território, busca por alimento e cuidados com os filhotes.Com isso,aumentam-seas chances de sobrevivência da família, especialmente nos primeiros meses de vida dos filhotes. A cooperação entre os adultos também ajuda na defesa contra predadores e na manutenção da organização social do grupo.

6. Filhotes nascem em tocas escondidas

As fêmeas costumam dar à luz em tocas protegidas, localizadas em áreas escondidas e seguras. Os filhotes nascem cegos e dependem totalmente dos pais durante as primeiras semanas de vida. Nesse período, o macho ajuda levando alimento e protegendo o território,enquanto a mãe cuida da ninhada.Conforme crescem, os jovens aprendem técnicas de caça e comunicação observando os adultos.

7. Conseguem correr em alta velocidade