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O hexa vem?

Clima de Copa toma conta do bairro Caratoíra, em Vitória

Em um movimento de arte e identidade, a comunidade se uniu para abrir as preparações rumo a Copa do Mundo 2026
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 12:22

Clima de Copa toma conta do bairro Caratoíra, em Vitória. Karatapa Filmes

A Seleção Brasileira de futebol conheceu, nesta segunda-feira (18), os convocados para a Copa do Mundo 2026. E é nesse clima que o bairro Caratoíra, em Vitória, se transformou e levou arte a céu a aberto. Os membros da comunidade se uniram, com mais 90 voluntários e 600 litros de tinta, para colorir o espaço da Rua Brás Rubim com a Orlando Bonfim com as cores do Brasil.

Foram dez mil metros quadrados preenchidos, em um movimento de valorização da região e da identidade dos moradores da comunidade.


Idealizada por Leandro Mello, presidente do Instituto Vizinho da Arte, e assinada pelo artista Nico, a ação fortalece ainda mais a cultura dentro da favela, mostrando que a periferia também produz turismo e transformação social.


Leandro reforçou a importância dessa atitude para reavivar o clima de Copa na comunidade, trazendo de volta o espírito torcedor e de apoio à Seleção Brasileira.

Essa pintura reacende o clima de Copa do Mundo dentro da nossa comunidade. Foi muito bom ver todos unidos para fazer essa arte

Leandro Mello, presidente do Vizinho da Arte

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