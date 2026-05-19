Clima de Copa toma conta do bairro Caratoíra, em Vitória

Foram dez mil metros quadrados preenchidos, em um movimento de valorização da região e da identidade dos moradores da comunidade.





Idealizada por Leandro Mello, presidente do Instituto Vizinho da Arte, e assinada pelo artista Nico, a ação fortalece ainda mais a cultura dentro da favela, mostrando que a periferia também produz turismo e transformação social.





Leandro reforçou a importância dessa atitude para reavivar o clima de Copa na comunidade, trazendo de volta o espírito torcedor e de apoio à Seleção Brasileira.