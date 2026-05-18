Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Fat Family fará show gratuito em Vila Velha; saiba como participar
Em Vila Velha

Fat Family fará show gratuito em Vila Velha; saiba como participar

Ícone da Black Music, grupo fará apresentação na comemoração de 4 anos do Parque Cultural Casa do Governador
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 16:33

Fat Family faz show gratuito em Vila Velha
Fat Family faz show gratuito em Vila Velha @jeff__pedroso / Divulgação

O Parque Cultural Casa do Governador comemora quatro anos com uma programação especial que tem como destaque o show gratuito do Fat Family. A apresentação acontece no dia 30 de maio, a partir das 15h, dentro do projeto Parque Aberto.

Conhecido por sucessos que marcaram os anos 1990, o grupo promete levar ao público um repertório recheado de clássicos do charme e do soul nacional, além de releituras que mantêm viva a identidade musical que atravessa gerações. O espetáculo, batizado de “Fat Family Baile Charme”, aposta em banda ao vivo, DJ e coreografias que convidam o público a dançar, resgatando a energia dos bailes que marcaram época.

A proposta é transformar o espaço em uma grande pista ao ar livre, com destaque para os passos tradicionais do charme e a atmosfera nostálgica que conecta diferentes gerações em torno da música.

A programação de aniversário não se limita ao sábado. No domingo (31), o parque segue com atividades voltadas ao público infantil, incluindo oficina de construção de pequenas casas em pau a pique. Durante os dois dias, os visitantes também poderão participar de visitas mediadas, conferir a Feira Curva com artesanato capixaba e aproveitar a praça de alimentação com food trucks.

Inaugurado em 2022, o Parque Cultural Casa do Governador se consolidou como um dos principais espaços de arte e convivência do Espírito Santo. Com uma área de mais de 90 mil metros quadrados, o local reúne obras a céu aberto, natureza e atividades educativas, promovendo o encontro entre cultura e meio ambiente.

Serviço

Show “Fat Family Baile Charme” – 4 anos do Parque Cultural Casa do Governador
Local: Parque Cultural Casa do Governador
Endereço: Rua Santa Luzia, s/n – Praia da Costa
Data: 30 de maio
Horário: 15h

Entrada gratuita. Retirada de ingressos antecipadamente pelo link: parqueculturalcasadogovernador.byinti.com
Ou na recepção do parque, no dia do evento, sujeita à disponibilidade.

Veja Também 

Parque Cultural Casa do Governador celebra quatro anos com show gratuito de Ava Rocha

Parque Cultural Casa do Governador celebra quatro anos com show de Ava Rocha

Oficinas gratuitas ocupam os domingos de maio no Parque Cultural Casa do Governador

Parque Cultural Casa do Governador terá oficinas de arte nos domingos de maio

Luedji Luna e MC Tha farão show gratuito na Teia Nacional

Teia Nacional chega a Aracruz com shows gratuitos de Luedji Luna e MC Tha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Parque Cultural Casa do Governador Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhonete invade ciclovia da Avenida Vitória
Caminhonete invade ciclovia e derruba estrutura metálica na Avenida Vitória
Imagem de destaque
Treino para emagrecer: o que realmente acelera os resultados?
Brasil é o que mais mata pessoas trans no mundo, bem como
Vitória terá mutirão gratuito para mudar nome e gênero em documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados