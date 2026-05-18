Fat Family fará show gratuito em Vila Velha; saiba como participar

O Parque Cultural Casa do Governador comemora quatro anos com uma programação especial que tem como destaque o show gratuito do Fat Family. A apresentação acontece no dia 30 de maio, a partir das 15h, dentro do projeto Parque Aberto.





Conhecido por sucessos que marcaram os anos 1990, o grupo promete levar ao público um repertório recheado de clássicos do charme e do soul nacional, além de releituras que mantêm viva a identidade musical que atravessa gerações. O espetáculo, batizado de “Fat Family Baile Charme”, aposta em banda ao vivo, DJ e coreografias que convidam o público a dançar, resgatando a energia dos bailes que marcaram época.





A proposta é transformar o espaço em uma grande pista ao ar livre, com destaque para os passos tradicionais do charme e a atmosfera nostálgica que conecta diferentes gerações em torno da música.





A programação de aniversário não se limita ao sábado. No domingo (31), o parque segue com atividades voltadas ao público infantil, incluindo oficina de construção de pequenas casas em pau a pique. Durante os dois dias, os visitantes também poderão participar de visitas mediadas, conferir a Feira Curva com artesanato capixaba e aproveitar a praça de alimentação com food trucks.





Inaugurado em 2022, o Parque Cultural Casa do Governador se consolidou como um dos principais espaços de arte e convivência do Espírito Santo. Com uma área de mais de 90 mil metros quadrados, o local reúne obras a céu aberto, natureza e atividades educativas, promovendo o encontro entre cultura e meio ambiente.