Evento no ES celebra as tradições do Japão com pratos a partir de R$ 15

Após 60 edições de sucesso totalmente dedicadas à culinária do Japão, o tradicional festival realizado pela Associação Nikkei de Vitória (ANV), no bairro Mata da Praia, amplia sua programação e passa a se chamar Festival da Cultura Japonesa.
O evento vai acontecer neste sábado (23), a partir das 18h, com o mesmo cardápio que lhe deu fama. Além de especialidades famosas, como yakisoba e sushi, feitos na hora por descendentes de japoneses, estarão à venda diversos tipos de preparações típicas salgadas, frias e quentes, e algumas sobremesas. Os preços das porções ficará entre R$ 15 e R$ 60 (veja o menu completo abaixo).
Nessa que será a 61ª edição do festival, as atrações culturais terão um destaque ainda maior, propondo uma verdadeira imersão nas tradições nipônicas.
Atrações como karaokê e bon odori (dança tradicional japonesa), assim como demonstrações de artes marciais e um aguardado show de tambores com o grupo Shindō Daiko, já estão garantidas no roteiro.
O Festival da Cultura Japonesa é uma das principais iniciativas da ANV para aproximar a cultura do Japão da população capixaba. Os ingressos já estão no segundo lote e custam R$ 10, à venda pelo site Sympla. As entradas são bastante disputadas, e costumam esgotar antes mesmo da data do evento.
Culinária japonesa*
*Neste ano, não haverá venda antecipada de pratos. A comercialização das porções será feita apenas durante o evento, por meio de comanda digital.
- Yakisoba
- Sushis (salmão, misto, California)
- Hot Philadelphia
- Gyoza
- Sashimis (atum e salmão)
- Tempura
- Karaage (frango frito)
- Onigiri
- Takoyaki
- Ichigo Cake
- Manju
- Choux cream
Atrações culturais
- Apresentação do grupo Shindō Daiko (taiko/tambores japoneses)
- Kendo - arte marcial japonesa em se utilizam espadas de bambu
- Karatê tradicional de Okinawa
- Bon Odori - dança tradicional japonesa
- Oficina de origami
- Karaokê livre
- Exposições culturais japonesas
- Bazar
FESTIVAL DA CULTURA JAPONESA DA ASSOCIAÇÃO NIKKEI DE VITÓRIA (ANV)
Quando: 23 de maio de 2026, a partir das 18h
Onde: sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória
Ingresso: R$ 10 (2º lote + taxa), à venda pela plataforma Sympla
Mais informações: @associacaonikkeivitoria.