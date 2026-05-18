Evento no ES celebra as tradições do Japão com pratos a partir de R$ 15

Após 60 edições de sucesso totalmente dedicadas à culinária do Japão, o tradicional festival realizado pela Associação Nikkei de Vitória (ANV), no bairro Mata da Praia, amplia sua programação e passa a se chamar Festival da Cultura Japonesa.





O evento vai acontecer neste sábado (23), a partir das 18h, com o mesmo cardápio que lhe deu fama. Além de especialidades famosas, como yakisoba e sushi, feitos na hora por descendentes de japoneses, estarão à venda diversos tipos de preparações típicas salgadas, frias e quentes, e algumas sobremesas. Os preços das porções ficará entre R$ 15 e R$ 60 (veja o menu completo abaixo).