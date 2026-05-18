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Evento no ES celebra as tradições do Japão com pratos a partir de R$ 15

Realizado pela Associação Nikkei de Vitória, o Festival da Cultura Japonesa acontece neste sábado (23), a partir das 18h
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 17:33

Após 60 edições de sucesso totalmente dedicadas à culinária do Japão, o tradicional festival realizado pela Associação Nikkei de Vitória (ANV), no bairro Mata da Praia, amplia sua programação e passa a se chamar Festival da Cultura Japonesa


O evento vai acontecer neste sábado (23), a partir das 18h, com o mesmo cardápio que lhe deu fama. Além de especialidades famosas, como yakisoba e sushi, feitos na hora por descendentes de japoneses, estarão à venda diversos tipos de preparações típicas salgadas, frias e quentes, e algumas sobremesas. Os preços das porções ficará entre R$ 15 e R$ 60 (veja o menu completo abaixo).

Yakisoba
O yakisoba é um dos pratos mais concorridos do evento Shutterstock/Mei Yi

Nessa que será a 61ª edição do festival, as atrações culturais terão um destaque ainda maior, propondo uma verdadeira imersão nas tradições nipônicas. 


Atrações como karaokê e bon odori (dança tradicional japonesa), assim como demonstrações de artes marciais e um aguardado show de tambores com o grupo Shindō Daiko, já estão garantidas no roteiro.  


O Festival da Cultura Japonesa é uma das principais iniciativas da ANV para aproximar a cultura do Japão da população capixaba. Os ingressos já estão no segundo lote e custam R$ 10, à venda pelo site Sympla. As entradas são bastante disputadas, e costumam esgotar antes mesmo da data do evento. 

Culinária japonesa* 

*Neste ano, não haverá venda antecipada de pratos. A comercialização das porções será feita apenas durante o evento, por meio de comanda digital.

  • Yakisoba
  • Sushis (salmão, misto, California)
  • Hot Philadelphia
  • Gyoza 
  • Sashimis (atum e salmão)
  • Tempura
  • Karaage (frango frito)
  • Onigiri 
  • Takoyaki
  • Ichigo Cake
  • Manju
  • Choux cream 

Atrações culturais

  • Apresentação do grupo Shindō Daiko (taiko/tambores japoneses)
  • Kendo - arte marcial japonesa em se utilizam espadas de bambu
  • Karatê tradicional de Okinawa
  • Bon Odori - dança tradicional japonesa
  • Oficina de origami
  • Karaokê livre
  • Exposições culturais japonesas
  • Bazar

FESTIVAL DA CULTURA JAPONESA DA ASSOCIAÇÃO NIKKEI DE VITÓRIA (ANV)

Quando: 23 de maio de 2026, a partir das 18h

Onde: sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória 

Ingresso: R$ 10 (2º lote + taxa), à venda pela plataforma Sympla

Mais informações: @associacaonikkeivitoria.

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