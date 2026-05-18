Nova Volkswagen Tukan aparece durante convocação da Seleção Brasileira

Mais uma picape intermediária deu as caras nesta semana. Desta vez foi a Volkswagen Tukan, modelo desenvolvido no Brasil, que deve chegar às lojas no ano que vem. Mas a montadora já está se antecipando, aproveitando o clima de Copa do Mundo, principalmente por ser uma das patrocinadoras da Seleção Brasileira de Futebol (CBF).





Nesta terça-feira (18), a picape fez sua primeira aparição pública durante a cerimônia de convocação da seleção masculina de futebol, realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ). O modelo apareceu ainda sob camuflagem, mas deixando à mostra o nome na traseira e parte da grade dianteira.





O veículo foi inteiramente desenhado, planejado e desenvolvido no Brasil, com produção confirmada na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O utilitário faz parte do plano de investimentos de R$ 20 bilhões da fabricante na região até 2028, que prevê 21 lançamentos da Volkswagen.