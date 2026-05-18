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Amarelo Canário

Nova Volkswagen Tukan aparece durante convocação da Seleção Brasileira

Picape intermediária desenvolvida no Brasil apareceu com camuflagem, mas deixando nome na traseira e parte da grade dianteira à mostra

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 18:23

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

18 mai 2026 às 18:23
Volkswagen Tukan camuflada
Modelo 100% desenvolvido no Brasil será produzido na planta de São José dos Pinhais, no Paraná Volkswagen/Divulgação

Mais uma picape intermediária deu as caras nesta semana. Desta vez foi a Volkswagen Tukan, modelo desenvolvido no Brasil, que deve chegar às lojas no ano que vem. Mas a montadora já está se antecipando, aproveitando o clima de Copa do Mundo, principalmente por ser uma das patrocinadoras da Seleção Brasileira de Futebol (CBF).


Nesta terça-feira (18), a picape fez sua primeira aparição pública durante a cerimônia de convocação da seleção masculina de futebol, realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ). O modelo apareceu ainda sob camuflagem, mas deixando à mostra o nome na traseira e parte da grade dianteira. 


O veículo foi inteiramente desenhado, planejado e desenvolvido no Brasil, com produção confirmada na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O utilitário faz parte do plano de investimentos de R$ 20 bilhões da fabricante na região até 2028, que prevê 21 lançamentos da Volkswagen.

Volkswagen Tukan camuflada
Conjunto estrutural adota a plataforma global MQB adaptada para o segmento de utilitários Volkswagen/Divulgação

O projeto também marca a entrada da fabricante alemã em um segmento inédito no mercado nacional e teve seu nome oficial, além da cor de lançamento Amarelo Canário, antecipados em fevereiro deste ano, quando a Volkswagen oficializou o patrocínio às seleções brasileiras feminina e masculina.


Para a primeira exibição do modelo, a área de design da subsidiária brasileira desenvolveu uma camuflagem artística em formato de mosaico, inspirada em azulejos tradicionais. Os grafismos mesclam elementos culturais e naturais do País, incluindo representações de um tucano, pandeiro, o Cristo Redentor e a bandeira nacional, com o objetivo de distorcer as linhas de estilo da carroceria e preservar os detalhes finais do desenho até o lançamento comercial.

Plataforma MQB

Volkswagen Tukan camuflada
Suspensão traseira utiliza arranjo com feixe de molas para suportar cargas elevadas Volkswagen/Divulgação

A Tukan adota a plataforma MQB, sendo a primeira picape da marca construída sobre essa matriz estrutural global, reconhecida pela flexibilidade de dimensões, redução de peso e possibilidade de integração de diferentes tecnologias. Na traseira, a picape ostentará o próprio nome estampado diretamente na chapa de aço da caçamba, solução inédita no portfólio local da fabricante.


A engenharia local realizou evoluções específicas na plataforma MQB para adequar o veículo às demandas de transporte de carga. O conjunto mecânico traz uma suspensão traseira configurada com eixo rígido e feixe de molas, sistema projetado para garantir robustez em condições severas de rodagem e absorção de irregularidades do piso, sem comprometer a estabilidade e o conforto dinâmico.


Até o momento, a Volkswagen não divulgou dados sobre motorização, transmissões disponíveis, dimensões exatas da carroceria ou capacidade volumétrica da caçamba. Os detalhes do acabamento interno, configurações de painel e pacotes de equipamentos de tecnologia e segurança também permanecem sob sigilo. O posicionamento comercial e a tabela de preços serão anunciados na época do lançamento oficial do produto.

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