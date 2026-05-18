5 motivos para investir na areia de mandioca para gatos 

A areia de mandioca é uma alternativa ecológica às versões tradicionais Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A escolha da areia para gatos vai muito além de evitar odores desagradáveis e facilitar a limpeza da caixa. O tipo de substrato utilizado também pode influenciar diretamente o conforto, o comportamento e até a saúde do animal. Isso porque os gatos costumam ser bastante exigentes com higiene e textura, podendo rejeitar materiais que causem incômodo nas patas ou provoquem excesso de cheiro no ambiente.

Entre as opções disponíveis no mercado, a areia de mandioca tem ganhado destaque entre os tutores. Ela é fabricada a partir do amido da raiz. O processo envolve a extração desse elemento, que é processado e transformado em grânulos finos e uniformes.Então, elespassam por tratamentos específicos para serem usados como substrato na caixa de areia dos gatos, oferecendo uma alternativa ecológica às versões tradicionais. Além disso, o produto reúne vantagens relacionadas à absorção, praticidade e sustentabilidade.Confira!

1. Controla melhor os odores da caixa de areia

Um dos principais benefícios da areia de mandioca é a alta capacidade de neutralizar odores. Como os grânulos absorvem rapidamente a urina, o cheiro forte tende a ficar menos intenso no ambiente, o que ajuda bastante na rotina dentro de casa. Isso é especialmente importante em apartamentos ou locais pequenos, onde a circulação de ar costuma ser mais limitada. Além disso, o controle do odor contribui para o bem-estar do próprio gato , já que os felinos são muito sensíveis a cheiros fortes.

2. Forma torrões firmes que facilitam a limpeza

A areia de mandioca costuma formar torrões compactos e resistentes ao entrar em contato com a urina. Isso facilita bastante a remoção apenas da parte suja, evitando desperdício de material limpo. Na prática, é possível higienizar a caixa de maneira mais rápida e eficiente.

Outra vantagem é que os torrões tendem a não se desfazer facilmente durante a retirada, diminuindo sujeira e mau cheiro. Esse fator também ajuda na economia, pois a troca completa da areia pode ser feita em intervalos maiores, desde que a manutenção diária seja realizada corretamente.

A areia de mandioca produz uma quantidade menor de partículas suspensas no ar, o que pode ajudar no conforto respiratório dos gatos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Produz menos poeira e ajuda no conforto respiratório

Muitos gatos e tutores podem se incomodar com a poeira liberada por algumas areias tradicionais , principalmente durante a troca ou quando o animal enterra os resíduos. A areia de mandioca geralmente produz uma quantidade menor de partículas suspensas no ar, o que pode ajudar no conforto respiratório. Isso é ainda mais importante para gatos mais sensíveis, idosos ou que possuem tendência a irritações respiratórias. Além disso, ambientes com menos poeira também tendem a ficar mais limpos no dia a dia.

4. Possui textura mais confortável para as patas

Os grânulos da areia de mandioca costumam ser mais leves e macios, oferecendo uma sensação mais confortável para as patas do gato. Como os felinos têm comportamento natural de cavar e enterrar os resíduos, o contato com uma textura agradável pode fazer diferença na adaptação ao produto. Isso pode ser útil especialmente para filhotes, gatos idosos ou animais mais exigentes com a caixa de areia.

5. É uma alternativa mais sustentável