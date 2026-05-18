Quanto custa completar o álbum da Copa no Brasil em comparação com outros países?

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O aumento do número de seleções na Copa do Mundo de 2026 — que será disputada em três países, Estados Unidos, México e Canadá — está impactando diretamente o bolso de quem mantém uma tradição que atravessa gerações: completar o álbum de figurinhas da Panini.

Pela primeira vez, o torneio terá 48 seleções, em vez das 32 das edições anteriores, o que elevou o número total de figurinhas para cerca de 980 — tornando a coleção a maior já lançada pela empresa.

Na prática, isso significa mais páginas, mais figurinhas e, inevitavelmente, um custo maior. O valor para completar o álbum no Brasil pode chegar a mais de R$ 7,3 mil — um custo elevado, mas que ainda fica abaixo de estimativas de outros países, onde a coleção pode custar quase o dobro.

Em alguns países, estimativas indicam que completar o álbum pode custar milhares de reais, dependendo da estratégia adotada pelos colecionadores — e até do timing de lançamento em cada mercado.

O álbum não chega ao mesmo tempo em todo o mundo.

No Brasil , por exemplo, o lançamento ocorreu em 1º de maio. Já em outros países, a coleção começou a circular antes — e acabou revelando até pequenos "spoilers" sobre as seleções.

A página dedicada ao Brasil chamou atenção por não incluir Neymar , que acabou convocado, e ainda citar jogadores que ficaram de fora, como Rodrygo e Estevão.

Como acontece em outras edições, as listas impressas nem sempre acompanham as mudanças mais recentes das equipes, mas acabam virando tema de discussão entre torcedores.

Antes de comparar os preços ao redor do mundo, alguns fatores ajudam a entender por que o valor final pode variar tanto — e por que completar o álbum raramente sai pelo preço "mínimo":

Número total de figurinhas (cerca de 980 nesta edição)

Preço por pacote e quantidade de cromos por envelope

Possibilidade (ou não) de comprar figurinhas avulsas

Ocorrência de figurinhas repetidas

Trocas de figurinhas repetidas entre colecionadores

Além disso, a própria estrutura do álbum mudou. Com 48 seleções, cada equipe ganhou mais espaço: são páginas dedicadas com cerca de 20 figurinhas por time, incluindo jogadores, escudo e foto oficial.

Para acomodar esse crescimento, os pacotes também foram ajustados — agora com sete cromos, em vez dos cinco tradicionais.

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Brasil: de pouco mais de R$ 1 mil a mais de R$ 7 mil

No Brasil, onde o lançamento ocorre em 1º de maio, o custo para completar o álbum pode variar drasticamente. O pacote com sete figurinhas custa R$ 7, e o álbum sai por R$ 24,90 (capa simples) ou R$ 74,90 (capa dura).

No cenário mais otimista — em que o colecionador consegue todas as 980 figurinhas sem nenhuma repetição — o gasto mínimo seria de R$ 1.004,90 (R$ 980 em cromos mais o álbum simples). Trata-se, porém, de uma hipótese considerada pouco realista.

Na prática, o mais comum é lidar com figurinhas repetidas. Sem trocas, o custo pode chegar a R$ 7.362,90. Já quem participa de trocas — prática comum em bancas, praças e até grupos online — consegue reduzir significativamente esse valor. Ainda assim, completar o álbum ficou cerca de 51% mais caro em relação à Copa de 2022.

Outro ponto que influencia o gasto é a forma de compra. Na pré-venda, por exemplo, não há opção de adquirir figurinhas avulsas — apenas pacotes fechados, como kits com 12 envelopes. Isso pode dificultar o controle de custos no início da coleção.

Outros países: variações grandes — e custos elevados

A diferença de preços entre países é significativa, mas a tendência é a mesma: quanto maior o álbum, maior o gasto — especialmente onde os pacotes são mais caros. Alguns exemplos:

Reino Unido: o álbum custa £4 (cerca de R$ 29), e cada pacote com sete figurinhas sai por £1,25 (cerca de R$ 9). Considerando as estimativas de colecionadores para completar a coleção, o custo total ainda pode ultrapassar £2 mil (cerca de R$ 13 mil), dependendo do número de repetidas e da quantidade de trocas.

Portugal: o álbum custa €2,50 (cerca de R$ 16), enquanto os pacotes com sete cromos saem por €1,70 (cerca de R$ 11). Estimativas anteriores apontavam que completar a coleção poderia ultrapassar €2.300 (cerca de R$ 15 mil) sem trocas, embora o valor caia significativamente entre colecionadores que participam intensamente de intercâmbios de figurinhas.

México: o álbum foi lançado por 99 pesos mexicanos (cerca de R$ 29), e cada pacote com sete figurinhas custa 25 pesos (cerca de R$ 7). Projeções indicam que completar o álbum pode custar entre 3.599 pesos mexicanos (cerca de R$ 1.050) e 6 mil pesos (cerca de R$ 1.750), dependendo da quantidade de repetidas.

Austrália: o álbum está em pré-venda por 16 dólares australianos (cerca de R$ 58), enquanto cada envelope com sete figurinhas custa AU$1,69 (cerca de R$ 6). Estimativas iniciais apontam que completar a coleção pode ultrapassar A$500 (cerca de R$ 1.800) na prática.

Japão: o álbum ainda não teve lançamento amplo oficial, mas o livro vazio deve custar entre ¥500 e ¥800 (cerca de R$ 18 a R$ 29). Os pacotes, com sete figurinhas, custam entre ¥150 e ¥200 cada (cerca de R$ 5 a R$ 7). Estimativas apontam para um gasto total entre 50 mil e 80 mil ienes (cerca de R$ 1.700 a R$ 2.700) para completar a coleção sem trocas intensivas.

Espanha: o álbum da Copa do Mundo custa €5 (cerca de R$ 32), enquanto os pacotes com sete figurinhas saem por cerca de €1 cada (aproximadamente R$ 6). Com esse preço, o custo mínimo teórico para completar o álbum — sem nenhuma figurinha repetida — seria de cerca de €145 (aproximadamente R$ 930), mas o valor real tende a ser muito maior na prática devido às repetições.

Em comum, todos os cenários reforçam um ponto: completar o álbum da Copa de 2026 tende a ser mais caro do que nunca.

E, como em todas as edições, trocar figurinhas segue sendo a forma mais eficiente de reduzir o impacto no bolso — além de manter viva a experiência coletiva que acompanha o álbum há décadas, agora ampliada por um torneio também maior.

Os jogadores na página do Brasil

Crédito: BBC News Brasil

Na página da seleção brasileira, os jogadores que ganharam espaço para suas figurinhas são: