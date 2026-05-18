Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Enem terá inscrição automática para estudantes do 3º ano na rede pública
Educação

Enem terá inscrição automática para estudantes do 3º ano na rede pública

Enem passa a integrar o Saeb para avaliar competências da educação básica, anuncia MEC; cerca de 10 mil escolas públicas serão incluídas como locais de aplicação do exame

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 19:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2026 às 19:53
SÃO PAULO - O MEC (Ministério da Educação) anunciou nesta segunda-feira (18) que estudantes do último ano do ensino médio da rede pública terão inscrição automática do Enem – a data de início da medida, porém, não foi informado. Além disso, os locais de aplicação do exame nacional aumentarão em cerca de 10 mil escolas.
As medidas anunciadas foram publicadas no Diário Oficial da União, que estabelece normas complementares para a execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Segundo a pasta, a política abrange o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e o próprio exame do ensino médio.
Estudantes no segundo dia de provas do ENEM
MEC projeta que 80% dos alunos do 3º ano do ensino médio da rede pública farão o Enem na própria escola onde estudam Paulo Pinto/Agência Brasil
De acordo com o MEC, a inscrição automática de alunos de escolas públicas e o aumento dos locais em cerca de 10 mil escolas têm como objetivo aumentar a participação dos estudantes na prova, que será incorporada à avaliação da educação básica.
Com essas ações, a pasta projeta que 80% dos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública farão o Enem na própria escola onde estão matriculados.
O objetivo das medidas é fazer com que os resultados obtidos no Enem sejam usados na avaliação da educação. Com isso, é necessário aumentar a participação dos estudantes na prova.
"Nós sabemos que o engajamento do Enem é muito maior que qualquer outra prova de avaliação do ensino médio. A nossa ideia é usar o exame nacional como avaliação do Saeb ainda este ano. Para isso, precisamos alcançar, no mínimo, 70% de frequência dos estudantes", explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini, em nota oficial.
Com a nova portaria, o Inep, instituto responsável pelo Enem, assume a gestão integral do sistema avaliativo, o que inclui a definição da concepção pedagógica e metodológica das provas, bem como a garantia de seu alinhamento à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e às diretrizes nacionais.
Além disso, o instituto vai centralizar a produção e a transparência dos resultados e indicadores educacionais, "em colaboração direta com estados e municípios para estabelecer os padrões nacionais de desempenho estudantil, detendo ainda a autonomia para editar normas complementares que assegurem a plena execução dessas novas medidas".
Em março deste ano, o presidente Lula (PT) assinou um decreto que ampliou as atribuições do Enem, integrando a prova ao Saeb.
Com a mudança, o exame nacional volta a ser utilizado também para avaliar competências e habilidades ao fim do ensino médio. Essa era a função para a qual foi criado em 1998. Os resultados serão usados em indicadores educacionais para acompanhar o desempenho de redes públicas e privadas de ensino.
Segundo a portaria assinada nesta segunda-feira, haverá um período de transição para os anos de 2027 e 2028. Nesse período, serão considerados resultados do Saeb de 2025 para o cálculo de indicadores, de forma a manter a comparabilidade das séries históricas.
As notas do exame nacional continuarão sendo utilizadas para o ingresso em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Veja Também 

Estudantes no segundo dia de provas do ENEM

Enem terá inscrição automática para estudantes do 3º ano na rede pública

Imagem de destaque

Dino relata xingamento e hostilidade de funcionária de companhia aérea

Carlo Ancelotti

Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026; confira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem Educação Ministério da Educação E Cultura Ensino Médio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 sopas detox fáceis e saudáveis para começar a semana bem
Imagem BBC Brasil
Quanto custa completar o álbum da Copa no Brasil em comparação com outros países?
Imagem de destaque
Brasileiro passa a buscar mais segurança e planejamento antes de fechar uma viagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados