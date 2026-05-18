9 sopas detox fáceis e saudáveis para começar a semana bem

Os alimentos detox são aqueles que possuem propriedades capazes de auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Eles são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, que ajudam a melhorar o funcionamento do fígado, rins e intestino, órgãos responsáveis pela desintoxicação do corpo.
Alguns alimentos detox, como couve, espinafre, alho e gengibre, podem ser incorporados em diversas receitas, incluindo sopas, facilitando o consumo e potencializando seus benefícios para o organismo. Por isso, a seguir, confira como preparar 9 sopas detox para começar a semana!
1. Sopa detox de legumes
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de alho-poró fatiado
- 1 chuchu descascado e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 abobrinhapicada
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 folhas de louro
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione a cenoura e o alho-poró e refogue por 3 minutos. Junte os demais vegetais e refogue por 5 minutos. Coloque o gengibre, as folhas de louro, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com água e abaixe o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.
2. Sopa detox de frango com vegetais
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 1/2 colher de sopa de gengibre ralado
- 6 batatas descascadas e raladas
- 10 vagens picadas
- 1 maço de couve cortado em fatias
- Sal e cebolinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Coloque as cenouras, o gengibre, as batatas, as vagens e a couve e refogue por mais 5 minutos. Junte o sal e misture. Depois, cubra os ingredientes com água e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e polvilhe com a cebolinha. Sirva em seguida.
3. Sopa detox de inhame com salsão e alho
Ingredientes
- 3 inhames descascados e cortados em cubos
- 2 talos de salsão cortados em rodelas
- 3 dentes de alho amassados
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de água
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Cheiro-verde picado e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o salsão e misture por alguns minutos. Acrescente o inhame, o gengibre e a água. Cozinhe até o inhame ficar macio. Tempere com sal e cozinhe por mais alguns minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
4. Sopa detox de brócolis e couve-flor
Ingredientes
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes
- 1 xícara de chá de couve-flor em floretes
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de água
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura, o brócolis e a couve-flor. Acrescente a água e cozinhe até os legumes começarem a ficar macios. Tempere com a cúrcuma e o sal. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
5. Sopa detox de abóbora e couve
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 500 g de abóbora descascada e picada
- 1 l de água
- 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
- 1/2 colher de chá de gengibre em pó
- 2 folhas de couve fatiadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e a couve. Refogue por 3 minutos. Junte a água e cozinhe por 30 minutos. Depois, tempere a sopa com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e gengibre. Cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
6. Sopa detox de lentilha com cúrcuma e cominho
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura picada
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate natural
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 folha de louro
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de água
- Coentro picado e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o molho de tomate e refogue por mais 3 minutos. Junte a cúrcuma, o cominho e a folha de louro. Misture bem. Adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos, ou até que a lentilha esteja macia. Adicione mais água se necessário. Retire a folha de louro. Acerte o sal, finalize com coentro e sirva em seguida.
7. Sopa detox de grão-de-bico com espinafre
Ingredientes
- 500 g de grão-de-bico
- 1 maço de espinafre picado
- 150 g de cenoura descascada e picada
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 folha de louro
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Acrescente o azeite de oliva, a cenoura e a folha de louro. Cozinhe por 10 minutos com a panela semitampada.
Em seguida, adicione o espinafre e misture. Em outra panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Junte a cebola, o alho e o tomate e doure. Depois, transfira o refogado para a sopa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva com a salsinha polvilhada.
8. Sopa detox de carne moída com legumes
Ingredientes
- 300 g de carne moída
- 2 abobrinhas cortadas em cubos
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte as abobrinhas e a batata e refogue por mais 3 minutos. Tempere a sopa com sal e pimenta-do-reino. Cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
9. Sopa detox de mandioquinha com quinoa
Ingredientes
- 3 mandioquinhas descascadas e cortadas em cubos
- 1/2 xícara de chá de quinoa
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- Cheiro-verde picado e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura e a mandioquinha, misturando por alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe até os legumes começarem a amaciar. Junte a quinoa. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Ajuste o sal, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.