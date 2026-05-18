9 sopas detox fáceis e saudáveis para começar a semana bem

Aprenda a preparar receitas deliciosas para limpar o organismo e manter a saúde nos dias frios
Portal Edicase

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 19:52

Sopa detox de legumes (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Os alimentos detox são aqueles que possuem propriedades capazes de auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Eles são ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, que ajudam a melhorar o funcionamento do fígado, rins e intestino, órgãos responsáveis pela desintoxicação do corpo.
Alguns alimentos detox, como couve, espinafre, alho e gengibre, podem ser incorporados em diversas receitas, incluindo sopas, facilitando o consumo e potencializando seus benefícios para o organismo. Por isso, a seguir, confira como preparar 9 sopas detox para começar a semana!

1. Sopa detox de legumes

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de alho-poró fatiado
  • 1 chuchu descascado e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 abobrinhapicada
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 2 folhas de louro
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e doure. Adicione a cenoura e o alho-poró e refogue por 3 minutos. Junte os demais vegetais e refogue por 5 minutos. Coloque o gengibre, as folhas de louro, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cubra com água e abaixe o fogo. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.

2. Sopa detox de frango com vegetais

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 cenouras descascadas e raladas
  • 1/2 colher de sopa de gengibre ralado
  • 6 batatas descascadas e raladas
  • 10 vagens picadas
  • 1 maço de couve cortado em fatias
  • Sal e cebolinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Coloque as cenouras, o gengibre, as batatas, as vagens e a couve e refogue por mais 5 minutos. Junte o sal e misture. Depois, cubra os ingredientes com água e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e polvilhe com a cebolinha. Sirva em seguida.

3. Sopa detox de inhame com salsão e alho

Ingredientes

  • 3 inhames descascados e cortados em cubos
  • 2 talos de salsão cortados em rodelas
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de água
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Cheiro-verde picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o salsão e misture por alguns minutos. Acrescente o inhame, o gengibre e a água. Cozinhe até o inhame ficar macio. Tempere com sal e cozinhe por mais alguns minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
Sopa detox de brócolis e couve-flor (Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock)
4. Sopa detox de brócolis e couve-flor

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de brócolis em floretes
  • 1 xícara de chá de couve-flor em floretes
  • 1 cenoura cortada em cubos pequenos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de água
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • Sal a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura, o brócolis e a couve-flor. Acrescente a água e cozinhe até os legumes começarem a ficar macios. Tempere com a cúrcuma e o sal. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

5. Sopa detox de abóbora e couve

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 500 g de abóbora descascada e picada
  • 1 l de água
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
  • 1/2 colher de chá de gengibre em pó
  • 2 folhas de couve fatiadas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e a couve. Refogue por 3 minutos. Junte a água e cozinhe por 30 minutos. Depois, tempere a sopa com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e gengibre. Cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

6. Sopa detox de lentilha com cúrcuma e cominho

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura picada
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate natural
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de água
  • Coentro picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o molho de tomate e refogue por mais 3 minutos. Junte a cúrcuma, o cominho e a folha de louro. Misture bem. Adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos, ou até que a lentilha esteja macia. Adicione mais água se necessário. Retire a folha de louro. Acerte o sal, finalize com coentro e sirva em seguida.
Sopa detox de grão-de-bico com espinafre (Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock)
7. Sopa detox de grão-de-bico com espinafre

Ingredientes

  • 500 g de grão-de-bico
  • 1 maço de espinafre picado
  • 150 g de cenoura descascada e picada
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 folha de louro
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Acrescente o azeite de oliva, a cenoura e a folha de louro. Cozinhe por 10 minutos com a panela semitampada.
Em seguida, adicione o espinafre e misture. Em outra panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Junte a cebola, o alho e o tomate e doure. Depois, transfira o refogado para a sopa e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva com a salsinha polvilhada.

8. Sopa detox de carne moída com legumes

Ingredientes

  • 300 g de carne moída
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte as abobrinhas e a batata e refogue por mais 3 minutos. Tempere a sopa com sal e pimenta-do-reino. Cubra com água e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

9. Sopa detox de mandioquinha com quinoa

Ingredientes

  • 3 mandioquinhas descascadas e cortadas em cubos
  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Cheiro-verde picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a cenoura e a mandioquinha, misturando por alguns minutos. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe até os legumes começarem a amaciar. Junte a quinoa. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Ajuste o sal, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

