Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026; confira

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e estreia no dia 13 de junho, enfrentando Marrocos às 19h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência da competição, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, enquanto na terceira rodada, a Escócia será a última adversária do grupo, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.