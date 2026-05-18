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Copa do Mundo

Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026; confira

Brasil estreia na competição contra Marrocos, no dia 13 de junho

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2026 às 18:05
Carlo Ancelotti
Rafael Ribeiro / CBF

O treinador Carlo Ancelotti anunciou a lista oficial dos 26 nomes que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A convocação foi realizada nesta segunda-feira (18), em um evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Com Neymar dentro do grupo de selecionados, a lista traz um misto de atletas que tem experiência vestindo a amarelinha na Copa, com nomes que estrearão na competição, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.


Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil terá amistosos preparatórios contra Panamá e Egito, sendo o primeiro diante dos panamenhos, no dia 31 de maio,  no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo contra a seleção africana acontecerá uma semana antes da Copa, no dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.                  


Confira a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026:


  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)

  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)                                                                                                         
  • Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo)

  • Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid)
Neymar na Seleção Brasileira
Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e estreia no dia 13 de junho, enfrentando Marrocos às 19h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência da competição, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, enquanto na terceira rodada, a Escócia será a última adversária do grupo, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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