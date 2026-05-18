Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026; confira

O treinador Carlo Ancelotti anunciou a lista oficial dos 26 nomes que vão representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. A convocação foi realizada nesta segunda-feira (18), em um evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Com Neymar dentro do grupo de selecionados, a lista traz um misto de atletas que tem experiência vestindo a amarelinha na Copa, com nomes que estrearão na competição, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil terá amistosos preparatórios contra Panamá e Egito, sendo o primeiro diante dos panamenhos, no dia 31 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo contra a seleção africana acontecerá uma semana antes da Copa, no dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.
Confira a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026:
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)
- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)
- Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo)
- Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid)
A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e estreia no dia 13 de junho, enfrentando Marrocos às 19h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência da competição, o Brasil encara o Haiti no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, enquanto na terceira rodada, a Escócia será a última adversária do grupo, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.