Yamal desfalca Espanha em estreia na Copa e é dúvida para 2º jogo, diz site

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Lamine Yamal desfalcará a seleção espanhola em sua estreia na Copa do Mundo. A informação é do site The Athletic, braço esportivo do The New York Times.

Além do jogo contra Cabo Verde, o atacante do Barcelona é uma "grande dúvida" para o duelo contra a Arábia Saudita. A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo, e faz seu primeiro jogo no dia 15 de junho.

A equipe médica da seleção faz visitas regulares ao Barça para acompanhar a evolução de Yamal. Ele se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O atacante não entra em campo desde abril e realiza tratamento conservador para ter a chance de ir ao Mundial.

"Voltarei mais forte, com mais vontade do que nunca", afirmou Yamal.

Além do jovem craque espanhol, o meio-campista Fermín Lopéz, do Barcelona, também se lesionou. Fermín sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito e passará por cirurgia. O clube informou a condição médica do meio-campista, nesta segunda-feira (18), em postagem no X.

O tempo de recuperação deve ser de dois meses, segundo o jornal As, o que tira o atleta da Copa do Mundo. O Barça não informou uma estimativa de retorno aos gramados. Fermín era um dos nove representantes do time blaugrana presentes na pré-lista de Luis de la Fuente. A informação é do jornal Marca e da rádio COPE, ambos da Espanha.