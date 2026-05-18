Mesmo com tarifaço, situação das contas das cidades melhora em 2025, aponta TCES

A situação fiscal dos municípios do Espírito Santo em geral melhorou em 2025, mesmo em um ano com desafios no comércio internacional, como o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos importados, incluindo brasileiros.





Foi o que apontou um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), divulgado nesta segunda-feira (18). Feito com base nas informações econômico-fiscais de 2025, o estudo Índice de Vulnerabilidade Fiscal (IVF) mostra que as cidades do Estado tiveram uma melhora do índice e uma redução da vulnerabilidade de forma geral.





Todos os 78 municípios foram avaliados de acordo com os quatro componentes do IVF: 1 – Margem recorrente; 2 – Endividamento; 3 – Situação previdenciária (ISP); e 4 – Liquidez. Cada componente recebe uma nota de zero a 25.





O estudo indica a capacidade que os municípios têm de suportar quedas de receita e aumentos de despesa inesperados. Nesse caso, quanto menores as notas, menores são as vulnerabilidades dos municípios – logo, notas altas indicam municípios em situação pior do ponto de vista fiscal.





Autor do estudo, o auditor de Controle Externo Robert Detoni ressalta que os dados de 2024 apontaram 25 municípios em baixa vulnerabilidade, 51 com média vulnerabilidade e 2 com alta vulnerabilidade.





Já os dados de 2025 apresentaram uma redução de municípios em média e alta vulnerabilidade (45 e 1, respectivamente) e aumento dos municípios em baixa vulnerabilidade (32).





“Apesar do tarifaço no mercado externo desfavorável ao Estado em 2025 e suas consequências econômicas e fiscais, tivemos uma melhora do índice, com redução da vulnerabilidade de forma geral. O número de municípios com alta vulnerabilidade já chegou a 8 em 2019 e atualmente está em somente um. Isso é muito positivo”, afirma Detoni.