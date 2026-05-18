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Estreia próxima

O que se sabe até agora sobre o Jeep Avenger que será fabricado no Brasil

SUV compacto terá visual atualizado em relação ao europeu e já foi visto pelas ruas do Rio de Janeiro, em exposições e teve o seu interior revelado

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 05:25

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

18 mai 2026 às 05:25
Jeep Avenger
A primeira aparição pública oficial do Jeep Avenger foi durante o evento Todo Mundo no Rio Jeep/Divulgação

Próximo de seu lançamento, a Jeep tem criado uma antecipação para a chegada do Avenger no Brasil, modelo que passará a ocupar o posto de SUV de entrada da fabricante no mercado nacional. O veículo será o primeiro produto da marca produzido no Polo Industrial de Porto Real, no Rio de Janeiro, unidade que recentemente celebrou 25 anos de operação. 


A estratégia visa ampliar a participação da Jeep no crescente segmento de SUVs compactos (B-SUV), posicionando o modelo estrategicamente abaixo do Renegade para competir com rivais recém-chegados ao mercado nacional, como Chevrolet Sonic, Caoa Chery Tiggo 5x, GAC GS3 e Toyota Yaris Cross, apenas para ficar com alguns dos lançamentos que já aconteceram este ano.


Diferentemente da versão lançada anteriormente na Europa, o Jeep Avenger brasileiro traz um projeto de design atualizado. O modelo serve como vitrine para a nova identidade visual global da marca, apresentando modificações estéticas que reforçam sua robustez e modernidade. 

Para construir a percepção de mercado antes da chegada às concessionárias, a montadora tem realizado aparições públicas do carro sem camuflagem em eventos de grande visibilidade, como o Rio de Janeiro International “Todo Mundo no Rio” e o São Paulo Innovation Week.


A produção em série está programada para 2026, aproveitando o ciclo de modernização da planta fluminense, que recebeu investimentos em automação e conta com mais de 300 robôs em sua linha de montagem. O desenvolvimento do Avenger nacional envolveu testes de engenharia para adaptar o SUV às condições de rodagem da América do Sul.

Design

O conjunto exterior do Jeep Avenger destaca-se pela reinterpretação das sete fendas na grade frontal, que agora possuem contornos iluminados. O sistema óptico adota lanternas traseiras com assinatura em X, enquanto a carroceria apresenta proporções musculosas com caixas de rodas trapezoidais bem marcadas. 


O visual é complementado por rodas de liga leve de 18 polegadas com acabamento diamantado, barras de teto funcionais e a opção de pintura em dois tons, com teto contrastante em relação ao restante da lataria.

Interior

No habitáculo, a Jeep foca no refinamento de materiais e em soluções ergonômicas inéditas para a categoria. O painel de instrumentos incorpora uma assinatura luminosa que percorre a cabine, integrando-se ao sistema de infoentretenimento. Há ainda espaço para carregador de celular por indução com resfriamento, apoiador de braço entre os bancos dianteiros e freio de estacionamento eletrônico.


O interior traz ainda revestimentos macios ao toque nas portas com a presença de plástico duro e acabamentos mais sofisticados. O projeto prioriza o aproveitamento de espaço interno, buscando oferecer conforto em um conjunto de dimensões mais contidas que as do Renegade.

Tecnologia

Jeep Avenger 2026
Jeep tem levado o novo modelo para ficar exposto em eventos, criando antecipação Jeep/Divulgação

O Avenger nacional será equipado com um pacote tecnológico que reflete as tendências globais de mobilidade. A arquitetura eletrônica permite o uso de sistemas avançados de auxílio à condução e conectividade plena. 


Além disso, o foco em engenharia assegura que o modelo mantenha bons ângulos de ataque e saída, além de uma altura livre do solo projetada para enfrentar o uso urbano e estradas não pavimentadas, mantendo a versatilidade esperada de um utilitário esportivo da marca.

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