O que se sabe até agora sobre o Jeep Avenger que será fabricado no Brasil

Próximo de seu lançamento, a Jeep tem criado uma antecipação para a chegada do Avenger no Brasil, modelo que passará a ocupar o posto de SUV de entrada da fabricante no mercado nacional. O veículo será o primeiro produto da marca produzido no Polo Industrial de Porto Real, no Rio de Janeiro, unidade que recentemente celebrou 25 anos de operação.





A estratégia visa ampliar a participação da Jeep no crescente segmento de SUVs compactos (B-SUV), posicionando o modelo estrategicamente abaixo do Renegade para competir com rivais recém-chegados ao mercado nacional, como Chevrolet Sonic, Caoa Chery Tiggo 5x, GAC GS3 e Toyota Yaris Cross, apenas para ficar com alguns dos lançamentos que já aconteceram este ano.





Diferentemente da versão lançada anteriormente na Europa, o Jeep Avenger brasileiro traz um projeto de design atualizado. O modelo serve como vitrine para a nova identidade visual global da marca, apresentando modificações estéticas que reforçam sua robustez e modernidade.