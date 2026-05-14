Vendas do Volkswagen Tiguan também registram alta nas lojas do ES

O lançamento da nova geração do Volkswagen Tiguan registrou a marca de 3.136 pedidos em 12 minutos durante o evento Open Doors, realizado na noite da última quinta-feira (7). A ação simultânea em toda a rede de concessionárias da marca no Brasil atraiu mais de 10 mil clientes. O resultado posiciona o modelo como um pilar estratégico na ofensiva de utilitários esportivos da fabricante, que mantém a liderança do segmento desde 2023.





No Espírito Santo, a recepção do modelo seguiu a tendência nacional com volumes expressivos de vendas imediatas. A Vitoriawagen registrou a comercialização de 25 unidades logo no primeiro momento do lançamento. De acordo com Celso Duarte, diretor da concessionária, a estratégia foi pautada em um trabalho prévio de prospecção.





“A montadora apresentou o novo Tiguan previamente às concessionárias, que iniciaram o trabalho de prospecção e relacionamento com clientes, gerando demanda antes mesmo da abertura oficial das vendas”, explica o executivo.





Nas unidades da Orvel Volkswagen em Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, o evento de lançamento resultou na venda de 12 unidades do modelo. Para Rafael Orletti, diretor da Orvel, o momento representa um marco para a operação local.





“Buscamos proporcionar uma experiência acolhedora e sofisticada aos nossos clientes, e entendemos que superamos as expectativas. O novo SUV impressionou pelo design renovado e pela tecnologia embarcada, conquistando excelente receptividade do público e refletindo diretamente no sucesso de vendas registrado durante a ação”, destaca.