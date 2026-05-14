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SUV premium

Vendas do Volkswagen Tiguan também registram alta nas lojas do ES

Modelo teve mais de 3 mil unidades comercializadas nos 12 primeiros minutos do início das vendas, em todo o Brasil; veja como foi no Estado

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 15:28

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

14 mai 2026 às 15:28
Volkswagen Tiguan 2026
O modelo chega ao mercado em versão única R-Line, com itens de série como rodas de 19 polegadas e teto solar panorâmico Volkswagen/Divulgação

O lançamento da nova geração do Volkswagen Tiguan registrou a marca de 3.136 pedidos em 12 minutos durante o evento Open Doors, realizado na noite da última quinta-feira (7). A ação simultânea em toda a rede de concessionárias da marca no Brasil atraiu mais de 10 mil clientes. O resultado posiciona o modelo como um pilar estratégico na ofensiva de utilitários esportivos da fabricante, que mantém a liderança do segmento desde 2023.


No Espírito Santo, a recepção do modelo seguiu a tendência nacional com volumes expressivos de vendas imediatas. A Vitoriawagen registrou a comercialização de 25 unidades logo no primeiro momento do lançamento. De acordo com Celso Duarte, diretor da concessionária, a estratégia foi pautada em um trabalho prévio de prospecção. 


“A montadora apresentou o novo Tiguan previamente às concessionárias, que iniciaram o trabalho de prospecção e relacionamento com clientes, gerando demanda antes mesmo da abertura oficial das vendas”, explica o executivo.


Nas unidades da Orvel Volkswagen em Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, o evento de lançamento resultou na venda de 12 unidades do modelo. Para Rafael Orletti, diretor da Orvel, o momento representa um marco para a operação local. 


“Buscamos proporcionar uma experiência acolhedora e sofisticada aos nossos clientes, e entendemos que superamos as expectativas. O novo SUV impressionou pelo design renovado e pela tecnologia embarcada, conquistando excelente receptividade do público e refletindo diretamente no sucesso de vendas registrado durante a ação”, destaca.

Fidelidade dos consumidores

Volkswagen Tiguan 2026
O novo Tiguan é construído sobre a plataforma MQB Evo e traz o motor 2.0 EA888 Evo5, que entrega 272 cv de potência e 35,7 kgfm de torque Volkswagen/Divulgação

Nacionalmente, a Volkswagen atribui o sucesso à fidelidade dos consumidores e à configuração técnica do veículo. Segundo Fernando Silva, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil, o desempenho confirma a força de atributos como performance e tração integral. 


“O cliente de Tiguan é fiel e sempre compra um Novo Tiguan. Essa nova geração eleva ainda mais de patamar o modelo, reforçando a relação de fidelidade que construímos ao longo dos anos”, afirma.


O volume de pedidos em intervalo tão curto reforça a eficácia do modelo de vendas presenciais integradas. Leonardo Tosello, diretor de Vendas da marca, ressalta que a estratégia Open Doors coloca o cliente no centro da experiência. “Ao transformar o início das vendas em um evento nacional nas concessionárias, conseguimos gerar engajamento e valorizar o papel da rede, potencializando o impacto comercial de um lançamento tão relevante”, avalia o diretor.


O novo Tiguan é construído sobre a plataforma MQB Evo e traz o motor 2.0 EA888 Evo5, que entrega 272 cv de potência e 35,7 kgfm de torque. O conjunto inclui transmissão de oito velocidades e tração integral 4Motion. No interior, o cockpit é equipado com telas que somam mais de 25 polegadas, incluindo o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas. 


O modelo chega ao mercado, importado diretamente do México. Ele é vendido em versão única R-Line, com itens de série como rodas de 19 polegadas e teto solar panorâmico. Os preços partem de R$ 299.990.

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