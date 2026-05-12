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Resultado positivo

Vendas de veículos novos no ES crescem 24,4% em abril comparado a 2025; veja rankings dos mais vendidos

Após emplacar 11.585 unidades em março, mercado automotivo capixaba teve redução de 7,6% em abril, mas manteve alta em relação a abril do ano passado; vendas de usados também aumentaram

Publicado em 12 de Maio de 2026 às 16:17

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

12 mai 2026 às 16:17
Emplacamentos cresceram em abril, comparado a abril de 2025, e também no acumulado dos primeiros quatro meses do ano.
Emplacamentos cresceram em abril, comparado a abril de 2025, e também no acumulado dos primeiros quatro meses do ano. Shutterstock

Em abril de 2026, foram vendidos 10.706 veículos zero quilômetro no Espírito Santo, um aumento de 24,47% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives). Comparado ao mês anterior, no entanto, houve uma queda de 7,6% nos emplacamentos. 


A redução na comparação mês a mês era esperada, considerando que março foi um dos melhores meses da série histórica, com 11.585 unidades vendidas. No acumulado de 2026, o Estado soma 39.606 emplacamentos, 17,82% a mais do que no mesmo período do ano passado. 


“Este resultado confirma que o setor permanece em momento positivo, embora ainda dependa do ambiente macroeconômico, juros, vendas, crédito e custo do financiamento. Mesmo assim, as empresas seguem apostando em soluções de mobilidade e renovação de frota”, avalia o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.


O desempenho no Estado acompanhou o resultado do mercado a nível nacional, que teve o melhor quadrimestre desde 2013. De janeiro a abril de 2026, foram emplacadas 1.734.599 unidades, um avanço de 16,3% sobre o mesmo período do ano passado.


Assim como no Espírito Santo, o setor automotivo brasileiro também teve uma redução do número de emplacamentos de março para abril, neste caso de 6,53%. As 479.662 unidades emplacadas no quarto mês do ano, no entanto, representam um aumento de 16,79% comparado a abril de 2025.


Veja os modelos de carro mais vendidos no mês:


  1. Hyundai Creta: 162 unidades

  2. BYD Dolphin Mini: 145 unidades

  3. Toyota Yaris Cross: 142 unidades

  4. BYD Song: 130 unidades

  5. Volkswagen T-Cross: 126 unidades

  6. Caoa Chery Tiggo 5X: 112 unidades

  7. Omoda 5: 104 unidades

  8. Hyundai HB20: 96 unidades

  9. Toyota Corolla Cross: 95 unidades

10. Fiat Fastback: 87 unidades


Veja os modelos de picapes mais vendidas em abril:


  1. Fiat Strada: 569 unidades

  2. Toyota Hilux: 164 unidades

  3. Fiat Toro: 146 unidades

  4. Ford Ranger: 114 unidades

  5. Volkswagen Saveiro: 102 unidades

  6. Chevrolet S10: 87 unidades

  7. Ram Rampage: 49 unidades

  8. Mitsubishi Triton: 25 unidades

  9. Chevrolet Montana: 22 unidades

10. GWM Poer: 17 unidades


Veja as motos mais vendidas no mês de abril:


  1. Honda CG 160: 1.163 unidades

  2. Honda Biz: 734 unidades

  3. Honda NXR160: 501 unidades

  4. Honda Pop 110I: 394 unidades

  5. Honda PCX 160: 277 unidades

  6. Honda XRE 190: 225 unidades

  7. Yamaha YBR 150: 200 unidades

  8. Honda CB 300F: 168 unidades

  9. Honda XRE 300: 142 unidades

10. Yamaha Fazer 250: 123 unidades

Mercado de usados no ES

As vendas de veículos usados também seguiram um ritmo parecido dos novos, com um aumento de 12,9% no acumulado de abril a janeiro de 2026, em relação ao mesmo período de 2025, e uma retração de 16,8% de março para abril deste ano. Ao todo, foram vendidos 39.914 seminovos e usados no mês passado, que contribuíram para o total de 160.319 unidades comercializadas no acumulado do primeiro quadrimestre.


Os dados, da Federação Nacional das Associações dos Revendedores e Veículos Automotores (Fenauto), mostram ainda que houve um crescimento de 1,8% na comparação entre abril de 2025 e abril de 2026.


Veículos com 13 anos ou mais representam a maioria das vendas, com 11.484 unidades, mas os seminovos, com zero a três anos de uso, seguem crescendo e responderam por 11.483 unidades do total de vendas em abril. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, a procura por esses veículos já cresceu 28,3% comparado ao mesmo período de 2025, com 44.486 emplacamentos de janeiro a abril.


Veja quais foram os modelos de carro mais vendidos no mês entre os usados, considerando automóveis e veículos leves:


1. Toyota Corolla: 1.535 unidades

2. Fiat Strada: 1.372 

3. Hyundai HB20: 1.307

4. Volkswagen Gol: 1.272 

5. Chevrolet Onix: 952 

6. Toyota Hilux: 731 

7. Fiat Uno: 662 

8. Fiat Toro: 635 

9. Hyundai Creta: 602 

10. Volkswagen Saveiro: 586


Veja quais foram os modelos de moto mais vendidos no mês entre os usados:


1. Honda CG150: 2.072 unidades

2. Honda Biz: 1.540

3. Honda NXR150: 915

4. Honda CG 125: 502 

5. Honda XRE 300: 365 

6. Honda NXR: 257 

7. Honda Pop 100: 253

8. Honda Pop: 233

9. Honda PCX 150: 175

10. Honda PCX: 163 


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