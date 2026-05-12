Vendas de veículos novos no ES crescem 24,4% em abril comparado a 2025; veja rankings dos mais vendidos

Em abril de 2026, foram vendidos 10.706 veículos zero quilômetro no Espírito Santo, um aumento de 24,47% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives). Comparado ao mês anterior, no entanto, houve uma queda de 7,6% nos emplacamentos.





A redução na comparação mês a mês era esperada, considerando que março foi um dos melhores meses da série histórica, com 11.585 unidades vendidas. No acumulado de 2026, o Estado soma 39.606 emplacamentos, 17,82% a mais do que no mesmo período do ano passado.





“Este resultado confirma que o setor permanece em momento positivo, embora ainda dependa do ambiente macroeconômico, juros, vendas, crédito e custo do financiamento. Mesmo assim, as empresas seguem apostando em soluções de mobilidade e renovação de frota”, avalia o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.





O desempenho no Estado acompanhou o resultado do mercado a nível nacional, que teve o melhor quadrimestre desde 2013. De janeiro a abril de 2026, foram emplacadas 1.734.599 unidades, um avanço de 16,3% sobre o mesmo período do ano passado.





Assim como no Espírito Santo, o setor automotivo brasileiro também teve uma redução do número de emplacamentos de março para abril, neste caso de 6,53%. As 479.662 unidades emplacadas no quarto mês do ano, no entanto, representam um aumento de 16,79% comparado a abril de 2025.





Veja os modelos de carro mais vendidos no mês:





Hyundai Creta: 162 unidades BYD Dolphin Mini: 145 unidades Toyota Yaris Cross: 142 unidades BYD Song: 130 unidades Volkswagen T-Cross: 126 unidades Caoa Chery Tiggo 5X: 112 unidades Omoda 5: 104 unidades Hyundai HB20: 96 unidades Toyota Corolla Cross: 95 unidades

10. Fiat Fastback: 87 unidades





Veja os modelos de picapes mais vendidas em abril:





Fiat Strada: 569 unidades Toyota Hilux: 164 unidades Fiat Toro: 146 unidades Ford Ranger: 114 unidades Volkswagen Saveiro: 102 unidades Chevrolet S10: 87 unidades Ram Rampage: 49 unidades Mitsubishi Triton: 25 unidades Chevrolet Montana: 22 unidades

10. GWM Poer: 17 unidades





Veja as motos mais vendidas no mês de abril:





Honda CG 160: 1.163 unidades Honda Biz: 734 unidades Honda NXR160: 501 unidades Honda Pop 110I: 394 unidades Honda PCX 160: 277 unidades Honda XRE 190: 225 unidades Yamaha YBR 150: 200 unidades Honda CB 300F: 168 unidades Honda XRE 300: 142 unidades

10. Yamaha Fazer 250: 123 unidades