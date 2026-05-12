Vendas de veículos novos no ES crescem 24,4% em abril comparado a 2025; veja rankings dos mais vendidos

Em abril de 2026, foram vendidos 10.706 veículos zero quilômetro no Espírito Santo, um aumento de 24,47% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives). Comparado ao mês anterior, no entanto, houve uma queda de 7,6% nos emplacamentos.
A redução na comparação mês a mês era esperada, considerando que março foi um dos melhores meses da série histórica, com 11.585 unidades vendidas. No acumulado de 2026, o Estado soma 39.606 emplacamentos, 17,82% a mais do que no mesmo período do ano passado.
“Este resultado confirma que o setor permanece em momento positivo, embora ainda dependa do ambiente macroeconômico, juros, vendas, crédito e custo do financiamento. Mesmo assim, as empresas seguem apostando em soluções de mobilidade e renovação de frota”, avalia o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.
O desempenho no Estado acompanhou o resultado do mercado a nível nacional, que teve o melhor quadrimestre desde 2013. De janeiro a abril de 2026, foram emplacadas 1.734.599 unidades, um avanço de 16,3% sobre o mesmo período do ano passado.
Assim como no Espírito Santo, o setor automotivo brasileiro também teve uma redução do número de emplacamentos de março para abril, neste caso de 6,53%. As 479.662 unidades emplacadas no quarto mês do ano, no entanto, representam um aumento de 16,79% comparado a abril de 2025.
Veja os modelos de carro mais vendidos no mês:
Hyundai Creta: 162 unidades
BYD Dolphin Mini: 145 unidades
Toyota Yaris Cross: 142 unidades
BYD Song: 130 unidades
Volkswagen T-Cross: 126 unidades
Caoa Chery Tiggo 5X: 112 unidades
Omoda 5: 104 unidades
Hyundai HB20: 96 unidades
Toyota Corolla Cross: 95 unidades
10. Fiat Fastback: 87 unidades
Veja os modelos de picapes mais vendidas em abril:
Fiat Strada: 569 unidades
Toyota Hilux: 164 unidades
Fiat Toro: 146 unidades
Ford Ranger: 114 unidades
Volkswagen Saveiro: 102 unidades
Chevrolet S10: 87 unidades
Ram Rampage: 49 unidades
Mitsubishi Triton: 25 unidades
Chevrolet Montana: 22 unidades
10. GWM Poer: 17 unidades
Veja as motos mais vendidas no mês de abril:
Honda CG 160: 1.163 unidades
Honda Biz: 734 unidades
Honda NXR160: 501 unidades
Honda Pop 110I: 394 unidades
Honda PCX 160: 277 unidades
Honda XRE 190: 225 unidades
Yamaha YBR 150: 200 unidades
Honda CB 300F: 168 unidades
Honda XRE 300: 142 unidades
10. Yamaha Fazer 250: 123 unidades
Mercado de usados no ES
As vendas de veículos usados também seguiram um ritmo parecido dos novos, com um aumento de 12,9% no acumulado de abril a janeiro de 2026, em relação ao mesmo período de 2025, e uma retração de 16,8% de março para abril deste ano. Ao todo, foram vendidos 39.914 seminovos e usados no mês passado, que contribuíram para o total de 160.319 unidades comercializadas no acumulado do primeiro quadrimestre.
Os dados, da Federação Nacional das Associações dos Revendedores e Veículos Automotores (Fenauto), mostram ainda que houve um crescimento de 1,8% na comparação entre abril de 2025 e abril de 2026.
Veículos com 13 anos ou mais representam a maioria das vendas, com 11.484 unidades, mas os seminovos, com zero a três anos de uso, seguem crescendo e responderam por 11.483 unidades do total de vendas em abril. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, a procura por esses veículos já cresceu 28,3% comparado ao mesmo período de 2025, com 44.486 emplacamentos de janeiro a abril.
Veja quais foram os modelos de carro mais vendidos no mês entre os usados, considerando automóveis e veículos leves:
1. Toyota Corolla: 1.535 unidades
2. Fiat Strada: 1.372
3. Hyundai HB20: 1.307
4. Volkswagen Gol: 1.272
5. Chevrolet Onix: 952
6. Toyota Hilux: 731
7. Fiat Uno: 662
8. Fiat Toro: 635
9. Hyundai Creta: 602
10. Volkswagen Saveiro: 586
Veja quais foram os modelos de moto mais vendidos no mês entre os usados:
1. Honda CG150: 2.072 unidades
2. Honda Biz: 1.540
3. Honda NXR150: 915
4. Honda CG 125: 502
5. Honda XRE 300: 365
6. Honda NXR: 257
7. Honda Pop 100: 253
8. Honda Pop: 233
9. Honda PCX 150: 175
10. Honda PCX: 163