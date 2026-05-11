Produção de veículos no Brasil cresce 2,4% e alcança 225,8 mil unidades em abril

A produção da indústria automotiva brasileira chegou a 225,8 mil unidades no mês de abril, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O resultado, no entanto, foi 9,5% menor do que o registrado em março, que foi o melhor mês para o setor desde 2019, com 263,6 mil unidades fabricadas.





No acumulado de janeiro a abril, o país soma 872,6 mil unidades, uma alta de 4,9% em relação ao mesmo período de 2025. Os números levam em consideração automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus.





Segundo a Anfavea, o desempenho do setor foi prejudicado pela queda nas exportações, que tiveram uma redução de 16,9% no primeiro quadrimestre do ano comparado ao mesmo período do ano passado. Até o momento, foram exportadas 142,4 mil unidades em 2026, sendo 43,2 mil dessas somente em abril, montante 8,2% maior do que março deste ano e 11,7% menor do que abril do ano passado.