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Produção de veículos no Brasil cresce 2,4% e alcança 225,8 mil unidades em abril

Dados da Anfavea apontam que setor cresceu em relação a abril de 2025, mas teve uma redução de 9,5% comparado a março deste ano, que foi o melhor mês desde 2019; exportações diminuíram, enquanto importações cresceram

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 11:41

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

11 mai 2026 às 11:41
A produção de veículos no Brasil chegou a 225,8 mil unidades em abril, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.
A produção de veículos no Brasil chegou a 225,8 mil unidades em abril, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Shutterstock

A produção da indústria automotiva brasileira chegou a 225,8 mil unidades no mês de abril, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O resultado, no entanto, foi 9,5% menor do que o registrado em março, que foi o melhor mês para o setor desde 2019, com 263,6 mil unidades fabricadas.


No acumulado de janeiro a abril, o país soma 872,6 mil unidades, uma alta de 4,9% em relação ao mesmo período de 2025. Os números levam em consideração automóveis, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus.


Segundo a Anfavea, o desempenho do setor foi prejudicado pela queda nas exportações, que tiveram uma redução de 16,9% no primeiro quadrimestre do ano comparado ao mesmo período do ano passado. Até o momento, foram exportadas 142,4 mil unidades em 2026, sendo 43,2 mil dessas somente em abril, montante 8,2% maior do que março deste ano e 11,7% menor do que abril do ano passado.

Baixa nas exportações e alta nas importações

Uma das principais diferenças de 2025 para 2026 é a queda nos embarques para a Argentina, que de janeiro a abril do ano passado absorveu 101,5 mil unidades, mas este ano foram apenas 71,1 mil no mesmo período, uma queda de 30%.


As importações, no entanto, cresceram significativamente e chegaram a 168,1 mil unidades no acumulado do ano e 49 mil unidades em abril. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, houve um aumento de 12% nas chegadas, e no comparativo entre abril do ano passado e abril deste ano, o montante foi 31,3% maior. De março para abril, a alta foi de 3,6%.


A principal origem dessas importações foi a China, que de janeiro a abril deste ano já enviou 80,1 mil veículos que foram emplacados no Brasil, 81,6% a mais do que os 44,1 mil enviados no mesmo período em 2025. A maior queda, assim como nas exportações, foi da Argentina, de onde vieram apenas 54,9 mil dos veículos importados em 2026 até agora, 20,2% a menos do que nos primeiros quatro meses de 2025.

Mercado interno

Até o mês passado, foram emplacados 873,5 mil veículos no Brasil, um aumento de 14,9% sobre os primeiros quatro meses de 2025. Abril, inclusive, teve a maior média diária de emplacamentos do ano até agora, com 12,4 mil unidades por dia, totalizando 238,5 mil no mês.


No entanto, o presidente da Anfavea, Igor Calvet, destaca que a estratificação do aumento das vendas mostra sinais de alerta, como a alta de 12% nas vendas de produtos importados.


“Esperava-se uma substituição da importação pela produção local à medida em que novos fabricantes começassem a atuar em território nacional, mas por enquanto isso ainda não ocorreu”, pontua.


Comparado a abril de 2025, houve um crescimento de 19% nos emplacamentos, mas, assim como a produção, também houve uma queda ante o mês de março, neste caso de 7,8%.

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