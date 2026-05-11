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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 11 de maio de 2026

Neste período, o astro costuma nascer mais tarde da noite e permanecer visível principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Maio de 2026 às 11:54

Na fase Minguante, a área iluminada observada da Terra diminui noite após noite (Imagem: put3d | Shutterstock)
Na fase Minguante, a área iluminada observada da Terra diminui noite após noite Crédito: Imagem: put3d | Shutterstock
Nesta segunda-feira, 11 de maio de 2026, a Lua está na fase Minguante, uma etapa que marca a reta final do ciclo lunar antes da chegada da Lua Nova. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite entrou nessa fase no último dia 9 de maio, às 18h13. Desde então, a porção iluminada visível da Lua vem diminuindo progressivamente para os observadores na Terra. A próxima mudança ocorrerá no dia 16 de maio, às 17h03, quando começará oficialmente a fase Nova.
A Lua Minguante acontece após a Lua Cheia e representa o momento em que a iluminação refletida pela superfície lunar começa a reduzir gradualmente. Isso ocorre porque a Lua continua se deslocando em sua órbita ao redor da Terra, alterando constantemente o ângulo entre o planeta, o Sol e o satélite natural. Com essa mudança de posição, apenas parte da face iluminada permanece visível, criando no céu um formato que lembra a letra “C” para quem observa do hemisfério sul.

Aspectos científicos da Lua Minguante

Do ponto de vista astronômico, a Lua Minguante integra o chamado ciclo sinódico lunar, que possui duração média de aproximadamente 29,5 dias. Durante esse período, a Lua atravessa quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Cada uma delas é resultado da maneira como a luz solar incide sobre a superfície lunar e da posição relativa entre Terra, Sol e Lua.
Na fase Minguante, a área iluminada observada da Terra diminui noite após noite. Dependendo do estágio exato da fase, a Lua pode apresentar desde pouco mais da metade iluminada até um fino arco luminoso nos dias que antecedem a Lua Nova. Esse comportamento visual faz com que muitas pessoas tenham a impressão de que a Lua está “encolhendo” gradualmente no céu.
Outro detalhe importante é que, nessa fase, a Lua costuma nascer mais tarde da noite e permanecer visível principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. Esse padrão ocorre devido ao posicionamento orbital do satélite em relação ao Sol. Para astrônomos e observadores do céu, esse período é especialmente interessante porque o brilho lunar reduzido permite visualizar outros corpos celestes com mais facilidade.
A Lua Minguante oferece condições mais favoráveis para observar formações geológicas lunares com riqueza de detalhes (Imagem: wachirawut55 | Shutterstock)
A Lua Minguante oferece condições mais favoráveis para observar formações geológicas lunares com riqueza de detalhes Crédito: Imagem: wachirawut55 | Shutterstock

Melhor período para observar crateras e relevo lunar

A fase Minguante é considerada uma das melhores para observar detalhes da superfície da Lua. Isso acontece porque a luz solar incide em ângulos mais baixos sobre o relevo lunar, criando sombras mais longas e aumentando o contraste entre crateras, montanhas e vales.
Ao contrário da Lua Cheia, quando a iluminação frontal reduz a percepção de profundidade, a Lua Minguante oferece condições mais favoráveis para observar formações geológicas lunares com riqueza de detalhes. Mesmo telescópios simples ou binóculos conseguem revelar estruturas impressionantes durante esse período.
A observação lunar continua sendo uma das atividades astronômicas mais acessíveis do mundo. Em locais com baixa poluição luminosa e céu limpo, muitas características da superfície podem ser vistas até mesmo a olho nu. Por isso, a Lua permanece como um dos corpos celestes mais estudados e admirados pela humanidade.

Lua Minguante simboliza encerramento de ciclos

Em diferentes culturas e tradições ao redor do mundo, a Lua Minguante costuma ser associada a momentos de encerramento, reflexão e renovação. Isso acontece porque a redução gradual da luz no céu simboliza, visualmente, o fim de um ciclo antes do início de outro.
Historicamente, civilizações antigas utilizavam as fases lunares para organizar calendários agrícolas, cerimônias religiosas e períodos de plantio e colheita. Ainda hoje, muitas pessoas relacionam a Lua Minguante a períodos de desaceleração, revisão de hábitos e preparação para novos começos,que costumam ser associados à chegada da Lua Nova.
Apesar das interpretações culturais e simbólicas, cientificamente a fase Minguante continua sendo um fenômeno astronômico natural causado exclusivamente pela dinâmica orbital entre Terra, Sol e Lua. Mesmo assim, seu visual característico e sua presença constante no céu seguem despertando curiosidade e fascínio em muitas pessoas ao redor do planeta.

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