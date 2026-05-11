Professor de libras morre em acidente de moto em rodovia de Cachoeiro

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (11) em um acidente na Rodovia Engenheiro Fabiano Viváqua (ES 482), na altura do bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada por familiares como Marcelo Alves de Castro, de 44 anos. Ele era professor de libras e morava na cidade.
Segundo informações repassadas por populares à Polícia Militar, o pneu traseiro da motocicleta teria furado no momento em que Marcelo tentava realizar uma ultrapassagem. Com isso, ele perdeu o controle da direção, caiu e bateu a cabeça no chão.
A vítima seguia no sentido Safra - Cachoeiro de Itapemirim. Uma irmã de Marcelo esteve no local e informou que ele atuava como professor de libras em Presidente Kennedy e Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito no trecho chegou a operar em sistema de pare e siga, mas foi totalmente liberado por volta das 12h30.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e informou que a ocorrência ainda estava em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
*Com informações da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.