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Traficante ligado ao Comando Vermelho é preso com arma da polícia de SP no ES

Prisão aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado; após tentar atirar contra a PM, José Carlos Alves Ferreira, o Colômbia, tentou fugir, mas foi detido, juntamente a outro suspeito

Publicado em 10 de Maio de 2026 às 17:11

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

10 mai 2026 às 17:11
Armas (incluindo pistola da PMESP), drogas e dinheiro foram apreendidos em Cachoeiro; Suspeito ligado ao CV foi preso
Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos com os suspeitos em Cachoeiro de Itapemirim. Divulgação/Polícia Militar

Um traficante ligado ao Comando Vermelho foi preso após tentar atirar em policiais militares do Espírito Santo usando uma arma da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O caso foi registrado no sábado (9) no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado. 


Segundo a PM capixaba, a pistola .40 usada por José Carlos Alves Ferreira, conhecido como Colômbia, teria sido furtada da polícia paulista.


Colômbia e outro suspeito, um jovem de 19 anos identificado como Romilson Gomes da Silva, o Nininho, foram detidos ao tentar fugir. De acordo com a polícia, Romilson arremessou uma outra pistola sobre o telhado de uma casa durante a fuga, mas a arma foi recuperada. 


Com os dois, também foram encontradas mais de 100 munições, R$ 23,5 mil em espécie, 100g de crack, cerca de 200 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma balaclava, celulares, coldres e material para embalo de drogas.

                                        
Segundo a PM, Colômbia é natural do Estado do Rio de Janeiro e seria um dos líderes do tráfico de drogas na região. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação, tentativa de homicídio qualificado contra os policiais e organização criminosa. 

Já Nininho foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. Ambos foram levados para um presídio, não divulgado pela polícia.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos presos. O espaço segue em aberto para manifestação. 

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