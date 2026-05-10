Traficante ligado ao Comando Vermelho é preso com arma da polícia de SP no ES

Um traficante ligado ao Comando Vermelho foi preso após tentar atirar em policiais militares do Espírito Santo usando uma arma da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O caso foi registrado no sábado (9) no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado.

Segundo a PM capixaba, a pistola .40 usada por José Carlos Alves Ferreira, conhecido como Colômbia, teria sido furtada da polícia paulista.

Colômbia e outro suspeito, um jovem de 19 anos identificado como Romilson Gomes da Silva, o Nininho, foram detidos ao tentar fugir. De acordo com a polícia, Romilson arremessou uma outra pistola sobre o telhado de uma casa durante a fuga, mas a arma foi recuperada.

Com os dois, também foram encontradas mais de 100 munições, R$ 23,5 mil em espécie, 100g de crack, cerca de 200 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, uma balaclava, celulares, coldres e material para embalo de drogas.

Segundo a PM, Colômbia é n atural do Estado do Rio de Janeiro e seria um dos líderes do tráfico de drogas na região. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito, receptação, tentativa de homicídio qualificado contra os policiais e organização criminosa.





Já Nininho foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. A mbos foram levados para um presídio, não divulgado pela polícia.



