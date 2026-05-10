Prefeituras do ES, Ifes e Exército: 16 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 16 mil oportunidades estão abertas em 217 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Também há formação de cadastro de reserva em cargos efetivos e temporários.
Podem participar dos certames e das seleções candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.
As vagas são para selecionar servidores para atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 200 vagas, além da formação de cadastro de reserva em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados podem se inscrever até 28 de maio de 2026.
Em Aracruz, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto tem três oportunidades disponíveis no processo seletivo. Os cargos de níveis fundamental, médio e técnico oferecem salário de até R$ 2.845. O prazo segue até o dia 25 de maio.
Também estão abertas as inscrições para a contratação temporária de profissionais de todos os níveis de escolaridade na Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Os ganhos variam de R$ 1.639 a R$ 9.937. O atendimento aos candidatos ocorre até 22 de maio.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai selecionar dois professores substitutos no campus de São Mateus. A remuneração pode chegar a R$ 9.532. As inscrições podem ser feitas até 24 de maio.
Já os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para se inscrever. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.
As inscrições para o concurso de admissão à Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército seguem até o dia 12 de junho. A oferta é de 180 vagas para quem tem o nível superior.
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