Prefeituras do ES, Ifes e Exército: 16 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 16 mil oportunidades estão abertas em 217 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Também há formação de cadastro de reserva em cargos efetivos e temporários.





Podem participar dos certames e das seleções candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 35 mil.





As vagas são para selecionar servidores para atuar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.





A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público com 200 vagas, além da formação de cadastro de reserva em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados podem se inscrever até 28 de maio de 2026.