Prefeitura de Vitória anuncia novo concurso público com 32 vagas

A Prefeitura de Vitória vai abrir novo concurso público com 32 vagas para cargos de nível superior. O anúncio foi feito pela chefe do Poder Executivo municipal, Cris Samorini.





As oportunidades são voltadas para áreas de engenharia, arquitetura, gestão e tecnologia da informação. O salário inicial varia de R$ 5.844,30 a R$ 7.560,32, além de auxílio-alimentação de R$ R$ 825. Os analistas em tecnologia da informação - desenvolvimento e infraestrutura e transporte - recebem também produtividade de até R$ 2.300.





As inscrições poderão ser feitas das 16 horas do dia 27 de abril até as 16 horas de 27 de maio de 2026, no site do Instituto Consulplan, empresa responsável pelo certame.





Será permitido fazer a inscrição para até dois cargos no certame desde que para turnos distintos de provas.





A taxa de inscrição é de R$ 119 para todos os cargos. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda. A solicitação pode ser feita no período de 27 a 29 de abril.





O concurso contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas em 5 de julho de 2026. Os candidatos terão 4h30 para resolver as questões.





A validade do certame será de dois anos, contados da homologação, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.





“As vagas atendem muitas áreas para prestar serviço público com qualidade. Com essas contratações, nós teremos resultados de um futuro agregador”, afirmou a prefeita.





Segundo Cris Samorini, o edital será publicado ainda nesta quinta-feira (16).