Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • 11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES
Oportunidades

11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES

Postos são para cargos efetivos e temporários para cargos como professor, agente comunitário de saúde, condutor socorrista, entre outras chances

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 13:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2026 às 13:58

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem centenas de vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 12 mil.


Duas câmaras municipais lançaram editais de abertura de concurso. Em Domingos Martins, o Poder Legislativo visa contratar 13 profissionais, com salários de até R$ 4.515. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril.


Já na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, o certame oferece seis oportunidades, com remuneração de até R$ 8.384. O atendimento aos candidatos ocorre até 12 de maio.


Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para se inscrever. O prazo foi ampliado após indisponibilidade do sistema. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.


A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva em mais de 50 cidades do Espírito Santo. Os profissionais vão prestar serviços terceirizados no estado. Os postos são para assistente social, bibliotecário e assistente administrativo, com salário de até R$ 4.508,11. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio de 2026.


A Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos simplificados abertos para a seleção de professores. Ao todo, são 143 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter licenciatura plena nas áreas específicas de atuação. O salário pode chegar a R$ 7.338,21. As inscrições podem ser feitas até 21 de abril de 2026.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados