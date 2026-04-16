11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES

Pelo menos 11 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem centenas de vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. Os salários podem chegar a R$ 12 mil.





Duas câmaras municipais lançaram editais de abertura de concurso. Em Domingos Martins, o Poder Legislativo visa contratar 13 profissionais, com salários de até R$ 4.515. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril.





Já na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, o certame oferece seis oportunidades, com remuneração de até R$ 8.384. O atendimento aos candidatos ocorre até 12 de maio.





Os interessados em participar do concurso público do Ministério Público do Espírito Santo têm até o dia 11 de junho para se inscrever. O prazo foi ampliado após indisponibilidade do sistema. São 60 vagas para o quadro efetivo da instituição. O salário chega a R$ 10 mil.





A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro de reserva em mais de 50 cidades do Espírito Santo. Os profissionais vão prestar serviços terceirizados no estado. Os postos são para assistente social, bibliotecário e assistente administrativo, com salário de até R$ 4.508,11. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio de 2026.





A Prefeitura de Vitória está com dois processos seletivos simplificados abertos para a seleção de professores. Ao todo, são 143 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para participar, é necessário ter licenciatura plena nas áreas específicas de atuação. O salário pode chegar a R$ 7.338,21. As inscrições podem ser feitas até 21 de abril de 2026.