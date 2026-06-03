De Olga a Renascer: Camila Morgado será homenageada no Festival de Cinema de Vitória

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, a atriz construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. Na televisão, participou de produções que entraram para a história da teledramaturgia, como A Casa das Sete Mulheres, América, Avenida Brasil, Pantanal e Renascer. Entre seus personagens mais lembrados estão a vilã May, em América; Noêmia, uma das mulheres de Cadinho em Avenida Brasil; e Dona Patroa, em Renascer.





Nos últimos anos, Camila também conquistou destaque nas plataformas de streaming. Em Bom Dia, Verônica, interpretou Janete, personagem que enfrenta um relacionamento abusivo, atuação que lhe rendeu o Prêmio APCA de Melhor Atriz de Televisão. Em seguida, protagonizou a série Sentença, consolidando sua presença nas produções originais do streaming nacional.





Além de Olga, ela esteve em produções como O Animal Cordial, Vergel, Bem Casados, Divórcio e os sucessos de bilheteria Até que a Sorte nos Separe 2 e Até que a Sorte nos Separe 3. Ainda em 2026, a atriz se prepara para lançar dois novos longas-metragens: Sedução e Nova Éden.





Além da homenagem, o festival lançará o tradicional Caderno da Homenageada, publicação biográfica dedicada à trajetória da atriz e assinada pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos.