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Cinema

De Olga a Renascer: Camila Morgado será homenageada no Festival de Cinema de Vitória

Atriz acumula personagens que se tornaram referências na cultura brasileira
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 14:17

Camila Morgado será a homenageada nacional do Festival de Cinema de Vitória 2026
Camila Morgado será a homenageada nacional do Festival de Cinema de Vitória 2026 Globo / Angélica Goudinho

Uma das atrizes mais prestigiadas da dramaturgia brasileira, Camila Morgado será a grande homenageada nacional da 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que acontece entre os dias 18 e 25 de julho, na capital capixaba. A artista receberá o tradicional Troféu Vitória, principal reconhecimento concedido pelo evento a personalidades que marcaram a história do audiovisual brasileiro.

Com uma carreira que atravessa cinema, televisão, teatro e streaming, Camila acumula personagens que se tornaram referências na cultura brasileira. O papel que a projetou nacionalmente foi o da militante Olga Benário Prestes no filme Olga, dirigido por Jayme Monjardim. Lançado em 2004, o longa levou mais de três milhões de espectadores aos cinemas e permanece como uma das produções mais emblemáticas do cinema nacional.

Camila Morgado
Camila Morgado Globo/ Manoella Mello

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, a atriz construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. Na televisão, participou de produções que entraram para a história da teledramaturgia, como A Casa das Sete Mulheres, América, Avenida Brasil, Pantanal e Renascer. Entre seus personagens mais lembrados estão a vilã May, em América; Noêmia, uma das mulheres de Cadinho em Avenida Brasil; e Dona Patroa, em Renascer.

Nos últimos anos, Camila também conquistou destaque nas plataformas de streaming. Em Bom Dia, Verônica, interpretou Janete, personagem que enfrenta um relacionamento abusivo, atuação que lhe rendeu o Prêmio APCA de Melhor Atriz de Televisão. Em seguida, protagonizou a série Sentença, consolidando sua presença nas produções originais do streaming nacional.

Além de Olga, ela esteve em produções como O Animal Cordial, Vergel, Bem Casados, Divórcio e os sucessos de bilheteria Até que a Sorte nos Separe 2 e Até que a Sorte nos Separe 3. Ainda em 2026, a atriz se prepara para lançar dois novos longas-metragens: Sedução e Nova Éden.

Além da homenagem, o festival lançará o tradicional Caderno da Homenageada, publicação biográfica dedicada à trajetória da atriz e assinada pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos.

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