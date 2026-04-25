Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória

Autor de uma cinematografia criadora de mundos fantásticos e intimamente vinculada ao seu lugar de origem, Rodrigo Aragão é o Homenageado Capixaba do 33º Festival de Cinema de Vitória, que acontecerá de 18 a 25 de julho de 2026, na cidade de Vitória.





Natural de Guarapari, o cineasta afirma estar muito lisonjeado pelo reconhecimento do festival: “Uma frase que repito muito desde que faço filmes e que aprendi sobre regionalismo é: ‘canta sua aldeia e encantará o mundo’. Estou muito feliz porque estou sendo homenageado na minha aldeia, que é o lugar mais importante do mundo pra mim. Sempre cantei minha aldeia para o mundo, por isso essa é a homenagem mais importante que eu poderia receber".