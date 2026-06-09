Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gastronomia

8 receitas juninas para os dias frios

Veja como preparar pratos deliciosos para deixar o São João ainda mais especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 19:55

Caldo verde com calabresa (Imagem: flanoivais | Shutterstock)
Caldo verde com calabresa Crédito: Imagem: flanoivais | Shutterstock
As festas juninas são uma mistura de tradição e sabor. Cada comida carrega uma história, um pedaço da herança cultural que passou de geração em geração, tornando cada refeição um momento especial de celebração e conexão. Para aproveitar o período junino, nada melhor do que preparar pratos que exalam calor e conforto. Por isso, selecionamos algumas receitas juninas para você saborear e espantar o frio. Confira!

1. Caldo verde com calabresa

Ingredientes

  • 6 batatas
  • 1,5 l de caldo de carne
  • 1 maço de couve-manteiga cortado finamente
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 200 g de bacon cortado em cubos
  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas

Modo de preparo

Descasque as batatas e corte-as ao meio. Em uma panela, coloque o caldo de carne e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as batatas e tampe a panela. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até que as batatas estejam macias. Retire do fogo, transfira tudo para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coloque o caldo na panela e leve ao fogo alto. Assim que começar a ferver, adicione a couve-manteiga e abaixe o fogo. À parte, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue as rodelas de calabresa e os cubos de bacon. Junte à sopa fervente, desligue o fogo e sirva. 

2. Cachorro-quente com queijo cremoso

Ingredientes

  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola cortada em rodelas finas
  • 115 g de queijo cremoso
  • 4 salsichas
  • 4 pães de leite para cachorro-quente
  • Mostarda a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em fogo médio, doure, em uma frigideira, as cebolas na manteiga por 15 minutos ou até ficarem macias. Reserve. Em uma panela, coloque o queijo cremoso e leve ao fogo baixo até amolecer. Em outra panela, cubra as salsichas com água e cozinhe por 5 minutos em fogo médio. Doure os pães em uma frigideira em fogo médio. Em seguida, passe o queijo morno nos pães, coloque a salsicha, as cebolas, a mostarda e sirva em seguida.

3. Chocolate quente cremoso

Ingredientes

  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de chantili
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Bata o leite e o leite condensado no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Acrescente o chocolate em pó, o amido de milho e bata até incorporar. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio. Mexa até engrossar. Divida o chocolate quente em canecas e cubra com chantili. Polvilhe com a canela e sirva em seguida.
Arroz-doce (Imagem: Gaus Alex | Shutterstock)
Arroz-doce Crédito: Imagem: Gaus Alex | Shutterstock

4. Arroz-doce

Ingredientes

  • 500 g de arroz
  • 3 l de leite
  • 250 g de açúcar mascavo
  • 6 gemas de ovo
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o arroz e dois litros de leite. Cozinhe, em fogo médio, até secar o leite e o arroz ficar macio. Reserve. Em um recipiente, bata as gemas com o açúcar mascavo e o leite restante até ficar homogêneo. Coloque essa mistura em uma panela e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Em seguida, adicione o arroz cozido e ferva até ficar cremoso. Sirva polvilhado com a canela. 

5. Mané pelado

Ingredientes

  • 1 kg de mandioca descascada e ralada
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 g de coco ralado
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a mandioca ralada, o açúcar, os ovos, a manteiga, o leite de coco, o coco ralado, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

6. Curau

Ingredientes

  • 6 espigas de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Rale os grãos das espigas de milho-verde com auxílio de um ralador. Coloque no liquidificador com o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e coloque em uma panela. Adicione o açúcar e o sal e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Despeje em uma travessa e polvilhe canela em pó antes de servir.
Vinho quente sem álcool (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)
Vinho quente sem álcool Crédito: Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock

7. Vinho quente sem álcool

Ingredientes

  • 2 l de suco de uva
  • 500 g de açúcar
  • 20 g de gengibre picado
  • 3 maçãs cortadas em cubos
  • 200 g de uvas sem sementes e cortadas ao meio
  • 5 canelas em pau
  • 20 g de cravo-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo para caramelizar. Adicione o gengibre, o cravo-da-índia e a canela, mexendo sempre. Acrescente o suco de uva e deixe ferver. Adicione as maçãs e as uvas. Quando as frutas estiverem macias, desligue o fogo. Sirva em seguida.

8. Canjica cremosa com coco

Ingredientes

  • 500 g de canjica branca
  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 100 g de coco ralado
  • 1 canela em pau
  • Canela em pó a gosto
  • Água para cozimento

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho em um recipiente com água por 24 horas. Após esse período, escorra e lave em água corrente. Em seguida, coloque a canjica em uma panela de pressão, adicione água suficiente para cobrir os grãos, cerca de 2 a 3 dedos acima do nível do milho, e cozinhe por aproximadamente 35 a 40 minutos após pegar pressão, até que os grãos fiquem macios.
Desligue o fogo, aguarde a pressão sair completamente e abra a panela com cuidado. Transfira a canjica cozida para uma panela maior e acrescente o leite, o leite condensado, o leite de coco, o açúcar, o coco ralado e a canela em pau. Misture bem e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que o caldo engrosse e fique bem cremoso. Em seguida, desligue o fogo e sirva quente com canela em pó.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão do dia 9 de junho de 2026
Mudança na regra: prazo para uso de créditos de ICMS no ES é ampliado
Imagem de destaque
STJ decide que Águia Branca deve assumir 125 linhas da Itapemirim
Mascote do dia
Capixabas lançam figurinhas com mascotes para países da Copa do Mundo de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados