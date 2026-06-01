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9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer

Veja opções práticas e saborosas para aquecer o corpo e tornar a celebração ainda mais especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 19:52

Calvo verde (Imagem: BooFamily | Shutterstock)
Calvo verde Crédito: Imagem: BooFamily | Shutterstock
Nada melhor do que celebrar as tradições juninas com uma boa seleção de caldos que não só aquecem, mas também fazem a festa mais saborosa e acolhedora. Desde clássicos como caldo verde até combinações mais inovadoras como caldo de abóbora com gengibre, estas opções prometem satisfazer todos os paladares e criar um clima festivo inesquecível.
Confira, a seguir, 9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer!

1. Caldo verde

Ingredientes

  • 1 kg de batata descascada e cortada em pedaços pequenos
  • 1 maço de couve cortado em tiras
  • 200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1,5 l de água
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador com o caldo do cozimento. Bata até obter um creme. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a linguiça calabresa e refogue até dourar. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque o alho e a cebola e doure. Junte a batata batida, a couve e a linguiça calabresa e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.

2. Caldo de milho-verde

Ingredientes

  • Grãos de 6 espigas de milho-verde
  • 1 l de leite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e o leite e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o caldo de milho-verde e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Caldo de feijão (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
Caldo de feijão Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

3. Caldo de feijão

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido e com caldo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 100 g de bacon picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o feijão-carioca cozido e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon e frite até dourar. Acrescente a cebola e o alho e refogue até murchar. Despeje o feijão-carioca batido e cozinhe por 15 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cebolinha e sirva em seguida.

4. Caldo de abóbora com gengibre

Ingredientes

  • 1 kg de abóbora-cabotiá descascada, sem sementes e cortada em cubos
  • 1 l de água
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 pedaço de gengibre (aproximadamente 3 cm) ralado
  • Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida. Acrescente o alho e o gengibre ralado e refogue por mais alguns minutos. Junte a abóbora-cabotiá e misture. Cubra com água e cozinhe até a abóbora ficar macia. Retire do fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um caldo homogêneo. Disponha novamente na panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo baixo por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Caldo de mandioca com bacon (Imagem: apolonia | Shutterstock)
Caldo de mandioca com bacon Crédito: Imagem: apolonia | Shutterstock

5. Caldo de mandioca com bacon

Ingredientes

  • 500 g de mandioca
  • 1 l de água
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 200 g de bacon cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • Sal, cebolinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a mandioca e cubra com água. Adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador com a água do cozimento. Bata até ficar homogêneo. Reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Cubra com o caldo de mandioca e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, coloque o bacon e leve ao fogo médio até dourar. Desligue o fogo e disponha no caldo de mandioquinha. Finalize com a cebolinha e o queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.

6. Caldo de mandioquinha com alho-poró

Ingredientes

  • 500 g de mandioquinha descascada e picada
  • 1 l de água
  • 1 alho-poró fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o alho-poró e refogue por mais alguns minutos. Junte a mandioquinha e a água. Cozinhe até o tubérculo ficar macio. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha em um liquidificador. Bata até ficar homogêneo. Disponha novamente na panela e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Leve ao fogo baixo por 5 minutos. Sirva em seguida.

7. Caldo de ervilha

Ingredientes

  • 500 g de ervilha seca
  • 1,5 l de água
  • 150 g de bacon cortado em cubos
  • 1 linguiça calabresa fatiada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ervilha e cubra com água. Deixe descansar por 1 hora. Após, escorra a água e disponha os grãos em uma panela de pressão. Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Reserve.
Em outra panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio até começar a dourar. Acrescente a linguiça, o alho e a cebola e refogue por 4 minutos. Despeje o refogado no caldo de ervilha e leve ao fogo baixo para cozinhar por mais 15 minutos, mexendo até engrossar. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Caldo de frango cremoso (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)
Caldo de frango cremoso Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

8. Caldo de frango cremoso

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 300 g de mandioca cozida
  • 150 g de linguiça calabresa cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 l de caldo de frango
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, frite a linguiça calabresa em fogo médio até ficar bem dourada e crocante. Retire e reserve. Na mesma panela, aproveitando a gordura da calabresa, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a mandioca já cozida e parte do caldo de frango e cozinhe por cerca de 5 minutos. Em seguida, bata a mistura no liquidificador até obter um creme homogêneo.
Volte o creme para a panela, adicione o restante do caldo e cozinhe em fogo baixo até engrossar levemente. Junte o frango desfiado, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Finalize com o cheiro-verde e sirva bem quente.

9. Caldo de carne com legumes

Ingredientes

  • 400 g de carne bovina em cubos
  • 1 batata picada
  • 1 cenoura picada
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1,5 l de caldo de carne
  • 1 colher de sopa de óleo
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e adicione a carne. Doure bem todos os lados até que a carne esteja selada e comece a ganhar cor. Acrescente a cebola e o alho e refogue por mais 3 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de carne, misture bem e ajuste levemente o sal. Tampe a panela e cozinhe em fogo alto até pegar pressão. Quando começar a pressão, reduza o fogo para médio e cozinhe por aproximadamente 25 minutos, até que a carne esteja bem macia.
Desligue o fogo e aguarde toda a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Em seguida, adicione a batata, a cenoura e o tomate. Cozinhe com a panela semitampada em fogo médio por mais 15 minutos, ou até que os legumes fiquem macios e comecem a desmanchar levemente. Para encorpar o caldo, amasse alguns pedaços de batata diretamente na panela com um garfo e misture bem. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva ainda quente.

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