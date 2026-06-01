Maior moqueca do mundo é atração de festival no Norte do ES; veja programação

Os sabores do prato mais famoso da culinária capixaba vão tomar conta de Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo, com o 8º Festival da Maior Moqueca do Mundo, de 3 a 7 de junho. A principal atração do evento é o preparo da receita icônica com 600kg de peixe e 1.100 panelas de barro.
A gastronomia será a protagonista da programação, mas o festival contará também com estandes de artesanato e ações que promovem a valorização da cultura local, além de um palco com apresentações musicais de axé, samba, MPB, sertanejo e rock.
Além dos músicos e bandas da própria cidade e de outras regiões do Estado, uma atração nacional foi escalada para esta edição: o cantor San, ex-integrante do grupo de pagode Sambô, que ficou famoso pelas versões em ritmo de samba de hits de U2, Queen, Nirvana e Titãs, entre outras estrelas do pop.
Quanto vai custar a porção da moqueca gigante?
Estrela do evento, a Maior Moqueca do Mundo será feita em uma arena gastronômica montada às margens do Cais de Conceição da Barra, sob o comando do idealizador do evento e chef do restaurante Casarão da Barra, Roberto Malacarne.
A preparação da versão gigante do prato contará com a participação de chefs convidados e cozinheiros locais, e a previsão é de que sejam utilizadas mais de 1.100 panelas de barro para servi-la ao público.
A porção para duas pessoas, acompanhada por arroz e pirão e servida na panela tradicional confeccionada em Goiabeiras, Vitória, vai custar R$ 100. A receita vai contar com os seguintes ingredientes:
- 600 quilos de peixe
- 300 quilos de tomate
- 200 quilos de cebola
- 250 maços de tempero verde
- 30 litros de óleo de urucum
- 30 litros de azeite de oliva
- 50 quilos de farinha
- 80 quilos de arroz
- 15 quilos de alho descascado
De churros de camarão a pastel de moqueca
Nas barracas da seção gastronômica, voltada para a culinária de base pesqueira, empreendedores locais terão para venda pratos e petiscos à base de mariscos, com o tempero típico barrense.
Pastel de moqueca de camarão, camarão à parmegiana, bolinho de moqueca, acarajé com moquequinha de caranguejo e camarão, tapioca recheada, beiju da comunidade quilombola Sapê do Norte, risoles e pescadinha frita estão entre as opções do cardápio, que conta ainda com doces e salgados variados.
Confira alguns destaques:
- Comer Rezando - Camarão à parmegiana (R$ 40) e bolinho de moqueca de peixe ou camarão com queijo (R$ 35)
- Casarão do Cais - Moquequinha cremosa de camarão (R$ 35) e carne de sol com aipim (R$ 40)
- Churros Bond Boca - Churros com moquequinha de camarão (R$ 22) e batata frita com cheddar e bacon (R$ 30)
- Rei do Baião - Risoles (R$ 38 a porção) e moqueca de cação com camarão (R$ 40)
- Mariana Cafeteria - Doces e salgados a partir de R$ 10 e empada de camarão (R$ 14)
Confira a programação:
Quarta-feira (03/06)
18h - Sarau de Poesia / Projeto Levando Luz ao Farol
19h - Tim Cruz (MPB e Rock)
22h - Ty Henry e banda (Axé)
Quinta-feira (04/06)
11h30 - Neto (MPB)
15h - Rafael Bidu (samba)
17h30 - Batismo das panelas de barro
19h - Joé Letícia (sertanejo)
22h - Samba Junior (pagode)
Sexta-feira (05/06)
17h - Parmenio (MPB)
17h - Segundo dia do batismo das 1.100 panelas de barro
20h - Juliano Cezar (sertanejo e axé)
22h30 - Cadu Caruzo - Tributo a Cazuza (MPB e rock)
Sábado (06/06)
9h - Início da preparação da Maior Moqueca do Mundo
11h - Horário previsto para servir a Maior Moqueca do Mundo
11h - Grupo Folclórico Jongo de Santana - Grupo de Dona Maria Gela
11h30 às 12h30 - Bandinha Pôr do Sol
12h30 - Max Axé Retrô (axé)
16h - Resenha do Jom Jam (pagode)
18h - Coroação da Miss Conceição da Barra Alana Carneiro
18h30 às 19h30 - Bandinha Pôr do Sol
19h - Petro Pires (axé e MPB)
22h - San (ex-integrante do grupo Sambô)
Domingo (07/06)
9h - Início da preparação da Maior Moqueca do Mundo
11h30 - Horário previsto para servir a Maior Moqueca do Mundo
11h - Saulo e Banda (axé e reggae)
14h - Plano B (pagode)
17h - Banda Agitus (axé)
8º FESTIVAL DA MAIOR MOQUECA DO MUNDO
Quando: de 3 a 7 de junho de 2026
Onde: Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra
Entrada gratuita
Mais informações: @maiormoquecadomundo.