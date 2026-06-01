Maior moqueca do mundo é atração de festival no Norte do ES; veja programação

Os sabores do prato mais famoso da culinária capixaba vão tomar conta de Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo, com o 8º Festival da Maior Moqueca do Mundo, de 3 a 7 de junho. A principal atração do evento é o preparo da receita icônica com 600kg de peixe e 1.100 panelas de barro.





A gastronomia será a protagonista da programação, mas o festival contará também com estandes de artesanato e ações que promovem a valorização da cultura local, além de um palco com apresentações musicais de axé, samba, MPB, sertanejo e rock.





Além dos músicos e bandas da própria cidade e de outras regiões do Estado, uma atração nacional foi escalada para esta edição: o cantor San, ex-integrante do grupo de pagode Sambô, que ficou famoso pelas versões em ritmo de samba de hits de U2, Queen, Nirvana e Titãs, entre outras estrelas do pop.