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600kg de peixe

Maior moqueca do mundo é atração de festival no Norte do ES; veja programação

Evento acontece no feriado de Corpus Christi em Conceição da Barra, com shows gratuitos e comidas típicas a partir de R$ 10
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 13:50

Moqueca capixaba
Moqueca capixaba. Foto: Gabriela Carrara/Shutterstock

Os sabores do prato mais famoso da culinária capixaba vão tomar conta de Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo, com o 8º Festival da Maior Moqueca do Mundo, de 3 a 7 de junho. A principal atração do evento é o preparo da receita icônica com 600kg de peixe e 1.100 panelas de barro. 


A gastronomia será a protagonista da programação, mas o festival contará também com estandes de artesanato e ações que promovem a valorização da cultura local, além de um palco com apresentações musicais de axé, samba, MPB, sertanejo e rock. 


Além dos músicos e bandas da própria cidade e de outras regiões do Estado, uma atração nacional foi escalada para esta edição: o cantor San, ex-integrante do grupo de pagode Sambô, que ficou famoso pelas versões em ritmo de samba de hits de U2, Queen, Nirvana e Titãs, entre outras estrelas do pop. 

Risoles de camarão do bar e petiscaria Rei do Baião, em Conceição da Barra
Risoles do bar e petiscaria Rei do Baião. Foto: Tasty Click

Quanto vai custar a porção da moqueca gigante?

Estrela do evento, a Maior Moqueca do Mundo será feita em uma arena gastronômica montada às margens do Cais de Conceição da Barra, sob o comando do idealizador do evento e chef do restaurante Casarão da Barra, Roberto Malacarne


A preparação da versão gigante do prato contará com a participação de chefs convidados e cozinheiros locais, e a previsão é de que sejam utilizadas mais de 1.100 panelas de barro para servi-la ao público. 


A porção para duas pessoas, acompanhada por arroz e pirão e servida na panela tradicional confeccionada em Goiabeiras, Vitória, vai custar R$ 100. A receita vai contar com os seguintes ingredientes:


  • 600 quilos de peixe
  • 300 quilos de tomate
  • 200 quilos de cebola
  • 250 maços de tempero verde
  • 30 litros de óleo de urucum
  • 30 litros de azeite de oliva
  • 50 quilos de farinha
  • 80 quilos de arroz
  • 15 quilos de alho descascado

De churros de camarão a pastel de moqueca

Nas barracas da seção gastronômica, voltada para a culinária de base pesqueira, empreendedores locais terão para venda pratos e petiscos à base de mariscos, com o tempero típico barrense.


Pastel de moqueca de camarão, camarão à parmegiana, bolinho de moqueca, acarajé com moquequinha de caranguejo e camarão, tapioca recheada, beiju da comunidade quilombola Sapê do Norte, risoles e pescadinha frita estão entre as opções do cardápio, que conta ainda com doces e salgados variados. 


Confira alguns destaques:


  • Comer Rezando - Camarão à parmegiana (R$ 40) e bolinho de moqueca de peixe ou camarão com queijo (R$ 35)
  • Casarão do Cais - Moquequinha cremosa de camarão (R$ 35) e carne de sol com aipim (R$ 40)
  • Churros Bond Boca - Churros com moquequinha de camarão (R$ 22) e batata frita com cheddar e bacon (R$ 30)
  • Rei do Baião - Risoles (R$ 38 a porção) e moqueca de cação com camarão (R$ 40)
  • Mariana Cafeteria - Doces e salgados a partir de R$ 10 e empada de camarão (R$ 14)

Churros com moqueca de camarão do Churros Bond Boca, em Conceição da Barra
Churros com moquequinha de camarão do Churros Bond Boca. Foto: Tasty Click

Confira a programação:

Quarta-feira (03/06)


18h - Sarau de Poesia / Projeto Levando Luz ao Farol

19h - Tim Cruz (MPB e Rock)

22h - Ty Henry e banda (Axé)


Quinta-feira (04/06)


11h30 - Neto (MPB)

15h - Rafael Bidu (samba)

17h30 - Batismo das panelas de barro

19h - Joé Letícia (sertanejo)

22h - Samba Junior (pagode)


Sexta-feira (05/06)


17h - Parmenio (MPB)

17h - Segundo dia do batismo das 1.100 panelas de barro

20h - Juliano Cezar (sertanejo e axé)

22h30 - Cadu Caruzo - Tributo a Cazuza (MPB e rock)


Sábado (06/06)


9h - Início da preparação da Maior Moqueca do Mundo

11h - Horário previsto para servir a Maior Moqueca do Mundo

11h - Grupo Folclórico Jongo de Santana - Grupo de Dona Maria Gela

11h30 às 12h30 - Bandinha Pôr do Sol

12h30 - Max Axé Retrô (axé)

16h - Resenha do Jom Jam (pagode)

18h - Coroação da Miss Conceição da Barra Alana Carneiro

18h30 às 19h30 - Bandinha Pôr do Sol

19h - Petro Pires (axé e MPB)

22h - San (ex-integrante do grupo Sambô)


Domingo (07/06)


9h - Início da preparação da Maior Moqueca do Mundo

11h30 - Horário previsto para servir a Maior Moqueca do Mundo

11h - Saulo e Banda (axé e reggae)

14h - Plano B (pagode)

17h - Banda Agitus (axé)

8º FESTIVAL DA MAIOR MOQUECA DO MUNDO

Quando: de 3 a 7 de junho de 2026 

Onde: Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra

Entrada gratuita 

Mais informações: @maiormoquecadomundo.

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