Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

A Justiça do Espírito Santo determinou a soltura da influenciadora digital Thayna da Rocha Endringer e de Flávio dos Santos Medina, presos durante a Operação Slots, da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada.





Nas redes sociais, Thayna compartilhava registros de viagens internacionais para destinos como Suíça, Dubai, Paris, Londres e Roma. Em seu perfil, também publicava conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line. Em algumas postagens, aparecia junto a Flavio.





Na decisão, o juiz Eliezer Mattos Scherrer Junior revogou as prisões temporárias com base na manifestação da própria Polícia Federal e do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que informaram que os objetivos da medida já haviam sido alcançados.





Ainda segundo o magistrado, a prisão temporária foi decretada para garantir a realização dos interrogatórios dos investigados e o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Como essas diligências já foram concluídas, a PF comunicou à Justiça que não havia necessidade de prorrogar a custódia. O Ministério Público acompanhou o entendimento da Polícia Federal e também se manifestou pela revogação das prisões.





Apesar da soltura, a investigação continua. O juiz ressaltou na decisão que a revogação da prisão não impede que o caso continue sendo analisado pela 2ª Vara Criminal de Vitória e que novas medidas cautelares poderão ser adotadas caso surjam elementos que as justifiquem durante o andamento das investigações.





Após sair do sistema prisional, Thayna publicou nas redes sociais uma foto com o alvará de soltura, dizendo: "De volta, para a tristeza dos invejosos".