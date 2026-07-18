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Ação contra bets ilegais

Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

A decisão também beneficia Flávio Medina, preso no mesmo dia da operação da Polícia Federal

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2026 às 15:06
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Thayna Endringer e Flavio Medina foram presos em ação da PF no ES Redes Sociais

A Justiça do Espírito Santo determinou a soltura da influenciadora digital Thayna da Rocha Endringer e de Flávio dos Santos Medina, presos durante a Operação Slots, da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de bets ilegais e empresas de fachada.


Nas redes sociais, Thayna compartilhava registros de viagens internacionais para destinos como Suíça, Dubai, Paris, Londres e Roma. Em seu perfil, também publicava conteúdos promovendo plataformas de apostas on-line. Em algumas postagens, aparecia junto a Flavio.


Na decisão, o juiz Eliezer Mattos Scherrer Junior revogou as prisões temporárias com base na manifestação da própria Polícia Federal e do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que informaram que os objetivos da medida já haviam sido alcançados.


Ainda segundo o magistrado, a prisão temporária foi decretada para garantir a realização dos interrogatórios dos investigados e o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Como essas diligências já foram concluídas, a PF comunicou à Justiça que não havia necessidade de prorrogar a custódia. O Ministério Público acompanhou o entendimento da Polícia Federal e também se manifestou pela revogação das prisões. 


Apesar da soltura, a investigação continua. O juiz ressaltou na decisão que a revogação da prisão não impede que o caso continue sendo analisado pela 2ª Vara Criminal de Vitória e que novas medidas cautelares poderão ser adotadas caso surjam elementos que as justifiquem durante o andamento das investigações.


Após sair do sistema prisional, Thayna publicou nas redes sociais uma foto com o alvará de soltura, dizendo: "De volta, para a tristeza dos invejosos".

Justiça manda soltar influenciadora presa em operação contra bets ilegais no ES
Redes sociais

A defesa da influenciadora, representada pelo escritório Douglas Luz Advogados Associados, avaliou a soltura como "decisão acertada, reflexo de um trabalho técnico, solidário às investigações". Acrescentou que a defesa segue no propósito 

de buscar o esclarecimento dos fatos.


A reportagem tenta localizar a nova defesa de Flávio dos Santos Medina. O espaço segue aberto para manifestação.

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