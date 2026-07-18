Motorista atropela motociclista e passa por cima de vítima ao fugir em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista é investigado por atropelar um motociclista, passar por cima da vítima caída na pista e fugir na madrugada de hoje, na Zona Sul de São Paulo.

O atropelamento ocorreu na Estrada de Itapecerica, no Parque Fernanda, no extremo da zona sul. Segundo a Polícia Civil, a vítima, um homem de 66 anos, conduzia uma motocicleta quando foi atropelada por um automóvel.

Após a colisão, o motorista e dois passageiros desceram do veículo. Momentos depois, o condutor deixou o local e, durante a fuga, passou por cima do motociclista, que ainda estava na pista.

O motociclista foi socorrido ao Hospital do Campo Limpo, em estado grave. O passageiro do veículo e uma testemunha foram ouvidos. De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a perícia foi acionada.