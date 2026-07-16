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TariFlávio: taxa de 25% dos EUA vira munição do PT contra Flávio Bolsonaro

Integrantes do Partido dos Trabalhadores avaliam que piora na imagem de senador está relacionada ao tarifaço

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 09:22

Folhapress

Folhapress

Publicado em 

16 jul 2026 às 09:22
Senador Flávio Bolsonaro durante sessão no Senado
Senador Flávio Bolsonaro durante sessão no Senado TV Senado/Reprodução

BRASÍLIA - O PT planeja intensificar os ataques ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o anúncio dos EUA de novas tarifas contra produtos brasileiros. O partido do presidente Lula deverá martelar o termo que cunhou para associar o senador às medidas americanas "tariflávio" e a pecha de traidor da pátria.


Integrantes do PT também comemoraram o aumento da rejeição do adversário, exposto pela pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (15). A avaliação petista é que essa piora na imagem do senador tem o tarifaço como uma de suas motivações.


A gestão Trump anunciou novas tarifas contra o Brasil após uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras. O entorno de Lula avalia que a investigação só foi instaurada para abrir caminho para essas novas tarifas e dava como certa a imposição das sobretaxas.


O tarifaço de Trump se tornou um assunto também de política interna e deverá ser um dos temas mais explorados na campanha eleitoral deste ano. O motivo é a afinidade do bolsonarismo, força política adversária de Lula na eleição, com o presidente dos Estados Unidos.


Em 2025, quando anunciou as primeiras sobretaxas, Trump vinculou a medida ao julgamento que viria condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe. Além disso, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro se mudou para os Estados Unidos, onde diz atuar junto ao governo americano contra a gestão Lula.


Para conter o efeito negativo do tarifaço sobre sua imagem, Flávio Bolsonaro neste mês pediu às autoridades dos EUA que adiassem a decisão sobre as tarifas para depois da eleição, sob o argumento de que a imposição de taxas agora fortaleceria Lula.


Na terça-feira (14), dirigentes petistas discutiram com integrantes do Palácio do Planalto a forma de reagir politicamente às tarifas visando o público interno. A cúpula do partido passou a considerar três cenários: a confirmação do tarifaço, o adiamento da decisão americana (considerado improvável) e a suspensão das tarifas (considerada quase impossível).


No segundo semestre de 2025, depois do primeiro tarifaço, o petista recorreu a um discurso de soberania nacional que ajudou a melhorar sua imagem em pesquisas de avaliação. O presidente agora quer levar esse tom até a eleição.

Aliados de Lula avaliam que o tema é parte de um conjunto de fatos políticos que aumentam a rejeição do eleitorado a Flávio Bolsonaro.


Também estão nesse pacote o caso "Dark Horse" – quando foi divulgado um áudio em que o senador pedia dinheiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para produzir um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro – e o vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro o critica publicamente.


A pesquisa Quaest divulgada na quarta (15) mostra que, de abril para cá, a rejeição do eleitorado a Flávio Bolsonaro aumentou. O percentual que diz conhecer o senador e não votar nele saiu de 52% em abril para 57% em julho, uma variação acima da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais.


No caso de Lula, a rejeição saiu de 55% para 50% no mesmo período, variação também maior que a margem de erro.

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