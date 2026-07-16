4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Carmo

Nossa Senhora do Carmo é a protetora que guia e intercede pelos fiéis, levando-os ao amor de Jesus Crédito: Imagem: carlos 401 | Shutterstock

Nossa Senhora do Carmo tem sua origem ligada ao Monte Carmelo, uma montanha localizada na região do atual Israel e considerada um importante lugar de espiritualidade desde os tempos bíblicos. No século XII, um grupo de eremitas cristãos escolheu viver nesse local em oração e contemplação, inspirado pela vida do profeta Elias, que, segundo a tradição bíblica, habitou a montanha e ali realizou milagres em defesa da fé.

Com o passar do tempo, essa comunidade deu origem à Ordem do Carmo, responsável por difundir a devoção a Nossa Senhora do Carmo, que passou a ser venerada como padroeira e protetora dos carmelitas e, posteriormente, de milhões de fiéis em todo o mundo.

A devoção a Nossa Senhora do Carmo se espalhou rapidamente, especialmente após a tradição que relata a aparição da Virgem Maria a São Simão Stock, superior da Ordem Carmelita, no século XIII. Na ocasião, ela teria entregado o escapulário carmelita como um sinal de proteção espiritual e de compromisso com a fé, prometendo graças especiais àqueles que o usassem com devoção.

Celebrada em 16 de julho, o Dia de Nossa Senhora do Carmo é uma ocasião especial para os fiéis manifestarem sua devoção, expressarem gratidão pelas graças alcançadas e renovarem a fé por meio de orações. Abaixo, confira algumas opções!

1. Oração de consagração à Nossa Senhora do Carmo

Ó, Virgem do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, eu me consagro inteiramente ao teu Imaculado Coração. Com confiança, eu entrego a ti minha vida, minha família, meus trabalhos e tudo o que tenho e sou. Aceita-me como teu filho(a) e protege-me sob o teu manto materno. Guia-me sempre nos caminhos de teu Filho Jesus, para que eu possa crescer em santidade e amor. Nossa Senhora do Carmo, reza por mim agora e na hora de minha morte. Amém.

2. Oração de agradecimento à Nossa Senhora do Carmo

Ó, Nossa Senhora do Carmo, eu te agradeço por todas as graças e bênçãos que, por tua intercessão, recebi de Deus. Obrigado(a) por me acompanhar em minha jornada, por me proteger nos momentos de perigo e por me consolar nas horas de aflição.

Reconheço tua presença constante em minha vida e te agradeço por teu amor materno . Continua a me guiar e a interceder por mim, para que eu possa viver uma vida digna de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

A oração de pedido à Nossa Senhora do Carmo clama pela poderosa intercessão da santa em momentos de dificuldade Crédito: Imagem: AnnaStills | Shutterstock

3. Oração de pedido à Nossa Senhora do Carmo

Ó, Santíssima Virgem do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, venho a ti com humildade e confiança para pedir tua poderosa intercessão. Conheces minhas necessidades e preocupações e, com fé, peço tua ajuda neste momento de dificuldade ( faça seu pedido ).

Tu, que és a Estrela do Mar, guia-me através das tempestades da vida e leva-me ao porto seguro do amor de teu Filho. Nossa Senhora do Carmo, intercede por mim e concede-me a graça que tanto necessito, se for da vontade de Deus. Confio em teu poder e em teu amor maternal. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Amém.

4. Oração para obter proteção da Nossa Senhora do Carmo