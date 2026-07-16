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Cooperativa

Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

Postos estão disponíveis na Grande Vitória e no interior do Estado; interessados devem fazer o cadastro na internet

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 12:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jul 2026 às 12:57
Agência do Sicoob em Vila Velha
Agência do Sicoob Sicoob/Divulgação

O Sicoob está com oportunidades de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Também há vagas para Jovem Aprendiz e para pessoas com deficiência (PcD). Os postos são para trabalhar em Vitória, Vila Velha, Serra, Baixo Guandu, Domingos Martins, Fundão, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante. 


Além da remuneração, a cooperativa de crédito oferece plano de carreira, programa de desenvolvimento, celebração de datas importantes, entre outros benefícios. 

Para participar do processo de seleção, basta o candidato fazer o cadastro na página de carreiras do Sicoob. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.


A consultoria Great Place to Work (GPTW) apontou o Sicoob como uma das 20 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo em 2026. A cooperativa ocupou a segunda posição no ranking entre as médias e grandes empresas, que têm 100 ou mais colaboradores. 

Confira as vagas

  • Agente de atendimento (Baixo Guandu, Domingos Martins)

  • Agente de atendimento para pessoa com deficiência (Vila Velha)

  • Analista contábil júnior (Vitória)

  • Cadastro de reserva - Talentos (Vitória)

  • Especialista de produtos e serviços - investimentos (Venda Nova do Imigrante)

  • Estagiário (Domingos Martins, Fundão, Santa Maria de Jetibá)

  • Estagiário - Crédito e Agronegócios (Vitória)

  • Estagiário - Departamento Pessoal (Vitória)

  • Estagiário - Inteligência e Marketing (Vitória)

  • Estagiário - Operações e Negócios (Vitória)

  • Gerente de relacionamento (Vila Velha)

  • Oportunidade para Jovem Aprendiz (Santa Maria de Jetibá)

  • Vagas exclusivas para pessoa com deficiência (Vitória, Serra e interior do ES)

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