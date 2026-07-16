Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

Para participar do processo de seleção, basta o candidato fazer o cadastro na página de carreiras do Sicoob. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.





A consultoria Great Place to Work (GPTW) apontou o Sicoob como uma das 20 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo em 2026. A cooperativa ocupou a segunda posição no ranking entre as médias e grandes empresas, que têm 100 ou mais colaboradores.