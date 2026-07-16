Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

O Sicoob está com oportunidades de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Também há vagas para Jovem Aprendiz e para pessoas com deficiência (PcD). Os postos são para trabalhar em Vitória, Vila Velha, Serra, Baixo Guandu, Domingos Martins, Fundão, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante.
Além da remuneração, a cooperativa de crédito oferece plano de carreira, programa de desenvolvimento, celebração de datas importantes, entre outros benefícios.
Para participar do processo de seleção, basta o candidato fazer o cadastro na página de carreiras do Sicoob. É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
A consultoria Great Place to Work (GPTW) apontou o Sicoob como uma das 20 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo em 2026. A cooperativa ocupou a segunda posição no ranking entre as médias e grandes empresas, que têm 100 ou mais colaboradores.
Confira as vagas
Agente de atendimento (Baixo Guandu, Domingos Martins)
Agente de atendimento para pessoa com deficiência (Vila Velha)
Analista contábil júnior (Vitória)
Cadastro de reserva - Talentos (Vitória)
Especialista de produtos e serviços - investimentos (Venda Nova do Imigrante)
Estagiário (Domingos Martins, Fundão, Santa Maria de Jetibá)
Estagiário - Crédito e Agronegócios (Vitória)
Estagiário - Departamento Pessoal (Vitória)
Estagiário - Inteligência e Marketing (Vitória)
Estagiário - Operações e Negócios (Vitória)
Gerente de relacionamento (Vila Velha)
Oportunidade para Jovem Aprendiz (Santa Maria de Jetibá)
Vagas exclusivas para pessoa com deficiência (Vitória, Serra e interior do ES)
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