Ranking aponta as 20 melhores empresas para trabalhar no ES

Um estudo realizado pela consultoria Great Place to Work (GPTW) apontou quais são as 20 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo em 2026.





Empresas de diferentes setores foram eleitas pelo selo GPTW em dois grupos em 2026: dez pequenas e dez médias e grandes. Neste ano, nove companhias aparecem na lista pela primeira vez, enquanto quatro organizações mantêm presença recorrente, estando entre as melhores em pelo menos cinco das nove edições realizadas até agora.





Na 9ª edição da premiação das Melhores Empresas Para Trabalhar GPTW Espírito Santo, realizada em 2026, um total de 54 empresas participaram do processo de avaliação, impactando cerca de 30 mil colaboradores no Estado.





O levantamento reconhece organizações que se destacam pela construção de ambientes de confiança, desenvolvimento humano e promoção de culturas organizacionais inovadoras e sustentáveis.





Daniela Diniz, diretora de Comunicação e Relações Institucionais do GPTW Brasil, explica que o ranking avalia se a empresa é um bom lugar para se trabalhar na percepção do próprio colaborador.





Mais de nove segmentos econômicos aparecem entre as premiadas. Tecnologia da Informação e Transportes lideram como os setores mais representativos, com três empresas premiadas cada.





Em seguida aparecem Construção Civil e Serviços Financeiros e Seguros, com duas organizações reconhecidas em cada segmento. Também figuram empresas dos setores de Produção e Manufaturas, Hospitalidade, Serviços de Saúde, Serviços Industriais e Serviços Profissionais, com uma cada. Outras cinco indicaram pertencer a setores não listados.