Supercomputador vai ajudar indústrias do ES a entrarem na era da IA





Com investimento de R$ 8 milhões, a Findes adquiriu dois supercomputadores com infraestrutura de computação de alto desempenho voltada para a inteligência artificial. As unidades de processamento gráfico (GPUs) serão usadas de forma compartilhada e vão poder ajudar empresas a entrarem na era da IA. O lançamento foi feito no evento do Dia da Indústria, nesta segunda-feira (25), em Vitória.





Roberto Campos de Lima, diretor-geral da Findes, explica que a iniciativa visa colocar o Estado em um novo patamar de desenvolvimento tecnológico, permitindo que empresas industriais de todos os portes tenham acesso a ferramentas de ponta para enfrentar os desafios do mercado global.





O projeto marca uma nova fase para o FindesLab, que deixa de focar apenas no desenvolvimento de startups para se tornar um hub de capacidade computacional compartilhada.





Foram adquiridas duas GPUs com tecnologia Nvidia, líder mundial no setor. Devido à alta demanda global por esses equipamentos, a federação enfrentou uma fila de espera de seis meses para garantir a entrega. E só para os equipamentos foram destinados R$ 4 milhões.





Com a nova infraestrutura, o FindesLab passará a oferecer duas frentes principais de serviços a partir do quarto trimestre deste ano.





Uma delas é a fábrica de IA, onde as empresas poderão trazer seus desafios específicos para desenvolver e treinar os próprios modelos de inteligência artificial utilizando a capacidade de processamento compartilhada.





“O grande desafio é a empresa saber como usar a IA na operação. Com o projeto das GPUs, será possível desenvolver no Findeslab de forma personalizada”, afirma.





O segundo é chamado Torre de Controle, voltado para aplicações práticas e operacionais, como situações como monitoramento de linhas de produção para manutenção preditiva, acompanhamento da segurança dos trabalhadores por meio de visão computacional para evitar acidentes e até o gerenciamento completo de operações industriais remotamente a partir do FindesLab, segundo explicou Campos.





“Para empresas que precisam entrar na era da IA, mas não sabem muito por onde começar, essa ferramenta é um caminho”, diz Roberto





Os equipamentos chegam ao Estado nesta semana e a previsão é que comecem a operar em caráter piloto em julho. A operação plena, atendendo pequenas, médias e grandes empresas, está programada para o quarto trimestre deste ano.





Com essa iniciativa, a Findes busca transformar o processo de digitalização da indústria local, oferecendo uma vantagem competitiva real para o desenvolvimento do Espírito Santo.





De acordo com Campos, o projeto é escalável e, dependendo da necessidade das indústrias, já prevê a aquisição de novos equipamentos no futuro.



