Menina de 11 anos morre após ser jogada em piscina em Alagoas

Uma menina de 11 anos morreu após ser jogada em uma piscina durante uma "brincadeira" em um balneário de Anadia, no interior de Alagoas.

Jeniffer Gabrielly da Silva Santos morreu ontem no Balneário do Edivânio. O caso ocorreu durante uma festa na chácara e foi registrado inicialmente como "suposto afogamento", segundo a Polícia Civil.

A vítima teria sido puxada pelo braço e arremessada na água por um jovem de 16 anos. As autoridades apuraram de forma preliminar que o adolescente já havia jogado outras duas crianças na piscina "em tom de brincadeira" antes dela.

No momento em que foi jogada, Jeniffer teria ficado inconsciente. O próprio rapaz entrou na água para salvá-la e equipes de emergência a levaram na sequência para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região, onde a morte foi constatada.

Ainda não se sabe a causa da morte. A Polícia Civil aguarda o resultado dos laudos periciais e investiga se a menina pode ter sofrido um choque térmico ou batido a cabeça no momento da queda.

Familiares da vítima já foram ouvidos, inclusive a irmã mais velha da garota. O adolescente apontado como responsável deixou o balneário após o episódio por medo de represálias e, até o momento, não se apresentou à delegacia. A mãe dele não estava no local no momento do incidente.