O que é doença celíaca, problema que fez Isis Valverde ser internada três vezes

A atriz Isis Valverde contou nas redes sociais que foi internada três vezes por causa da intolerância grave que tem ao glúten. "Essa parte é traumatizante. Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença celíaca é muito agressiva. Nível que se eu tiver contato com alguma coisa, tipo um óleo que fritou glúten e botou alguma coisa ali, teve contato e eu comi? eu vou passar muito mal", afirmou.





Segundo a atriz, o problema só foi descoberto depois de uma investigação sobre a preparação da comida. "No início do ano, quando eu tava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e eu fui internada três vezes. Acho que até uma vez eu publiquei aqui um negócio no hospital, mas eu falei: 'gente, vão achar que eu tô passando alguma situação', porque toda hora eu tava no hospital", disse.





A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente no trigo, centeio, cevada e aveia que danifica o intestino delgado e compromete a absorção de nutrientes.





Cansaço constante, desconfortos abdominais frequentes e até anemia persistente são sintomas muitas vezes tratados como algo “normal” no dia a dia. No entanto, especialistas alertam que esses sinais podem estar relacionados à doença celíaca, uma condição autoimune ainda pouco diagnosticada no Brasil e que vai muito além das manifestações gastrointestinais.





“Não é normal conviver com sintomas recorrentes e considerá-los parte da rotina. Na doença celíaca, os sinais nem sempre aparecem apenas no intestino. Além de diarreia e dor abdominal, o paciente pode apresentar fadiga constante, anemia sem causa aparente, perda de peso, inchaço, aftas orais, alterações de pele e até sintomas neurológicos, como dificuldade de concentração e irritabilidade. Quando esses sinais persistem, é fundamental investigar”, afirma o gastroenterologista Alexandre de Sousa Carlos, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).





Essa diversidade de manifestações contribui para o atraso no diagnóstico. Muitos pacientes convivem por anos com sintomas inespecíficos, sem relacioná-los à doença, o que pode retardar o início do tratamento adequado, baseado na exclusão total do glúten da alimentação. “A doença celíaca pode se apresentar de maneira silenciosa ou com sintomas que se confundem com outras condições. Por isso, a suspeição clínica é fundamental, especialmente quando há sinais persistentes”.





Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), milhões de brasileiros podem ter a doença sem diagnóstico, reforçando a importância de ampliar a conscientização e estimular a busca por avaliação médica.





Para diagnosticar corretamente a doença celíaca, é essencial que o paciente esteja consumindo glúten regularmente. Os principais exames incluem: sorologia específica (anticorpos no sangue), endoscopia com biópsia do intestino delgado.





Sem o consumo de glúten, esses testes podem apresentar resultados falsamente negativos ou inconclusivos. “Retirar o glúten antes da avaliação pode atrasar o diagnóstico por meses ou anos, além de exigir reintrodução dessa proteína para refazer os exames, o que pode ser desconfortável para o paciente”, alerta o gastroenterologista Áureo Delgado.