É falso que tradicional figueira na Praia da Costa será retirada

Alguns moradores da Rua Gastão Roubach, na Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória, se mostraram preocupados com uma intervenção realizada nesta segunda-feira (25), na figueira plantada na praça em frente ao Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes).





A informação que circulou era de que a árvore seria retirada pela prefeitura, o que gerou apreensão e até revolta entre pessoas mais antigas, já que o exemplar em questão está há décadas no local. Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, um morador afirmou que a intervenção teria comprometido até mesmo a sustentação da espécie.





“Uma figueira com mais de 30 anos plantada aqui. Olha o que a prefeitura está fazendo. Arrancou todas as sapopemas, que são essas partes da raiz que fazem a sustentação da árvore. Estão intervindo sem perguntar quem plantou, qual é a função dessa árvore no local, quais os benefícios que ela traz”, disse, sem se identificar.