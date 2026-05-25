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É falso que tradicional figueira na Praia da Costa será retirada

Corte de algumas raízes de árvore, símbolo da região na Praia da Costa, gerou dúvidas entre moradores; município afirma que espécie será preservada no local

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 16:00

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 mai 2026 às 16:00
Intervenção em árvore na Praia da Costa, em Vila Velha, gerou dúvidas entre moradores
Intervenção em árvore na Praia da Costa, em Vila Velha, gerou dúvidas entre moradores Álvaro Guaresqui

Alguns moradores da Rua Gastão Roubach, na Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória, se mostraram preocupados com uma intervenção realizada nesta segunda-feira (25), na figueira plantada na praça em frente ao Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes).


A informação que circulou era de que a árvore seria retirada pela prefeitura, o que gerou apreensão e até revolta entre pessoas mais antigas, já que o exemplar em questão está há décadas no local. Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, um morador afirmou que a intervenção teria comprometido até mesmo a sustentação da espécie.


“Uma figueira com mais de 30 anos plantada aqui. Olha o que a prefeitura está fazendo. Arrancou todas as sapopemas, que são essas partes da raiz que fazem a sustentação da árvore. Estão intervindo sem perguntar quem plantou, qual é a função dessa árvore no local, quais os benefícios que ela traz”, disse, sem se identificar.

O que diz a prefeitura

Mas tudo não passou apenas de uma impressão errada, como garantiu a Prefeitura de Vila Velha. Não houve retirada da árvore, que será mantida onde sempre esteve.


Segundo o município, a intervenção faz parte de um projeto de requalificação do espaço público no entorno da figueira. “No local já não havia área gramada devido à sombra da árvore. O espaço recebe agora implantação de canteiro, nova pavimentação, instalação de bancos e lixeiras com o objetivo de melhorar as condições de circulação, acessibilidade e permanência no entorno”, informou a administração municipal.


A PMVV destacou ainda que a retirada pontual de raízes superficiais aparentes ocorreu de forma controlada e com acompanhamento técnico, sem comprometimento da estabilidade da árvore. Não existe qualquer previsão de corte da figueira.

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