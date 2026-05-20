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Coluna Leonel Ximenes

Uma nova vida no lugar da árvore que deitou e deixou saudade em Vitória

Espécie removida depois de curvar-se ao longo de anos, como contou a coluna, foi substituída por outra pela prefeitura

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

20 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A "árvore da China" plantada pela PMV em Bento Ferreira
A "árvore da China" plantada pela PMV no lugar do "algodoeiro-da-praia" Foto do leitor

A vida pode até cair, mas ainda bem que se levanta. A árvore que foi se inclinando e acabou caindo com o passar dos anos, entre as Ruas Coronel Schwab Filho e Amenóphis de Assis, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, foi substituída por uma outra espécie.


Segundo a  Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), no local foi removida uma árvore “algodoeiro-da-praia” e foi feito o plantio da espécie “árvore da China”, em ponto próximo e tecnicamente mais adequado para garantir o desenvolvimento da espécie e a segurança da circulação de pedestres.

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A árvore que existia no local apresentou inclinação, de acordo com a Prefeitura de Vitória, o que tornou necessária a sua retirada por questões de segurança.


“Após avaliação técnica, foi definido que o novo plantio não deveria ocorrer exatamente no mesmo ponto. O estudo indicou a necessidade de reposicionamento da muda, respeitando os afastamentos adequados: cinco metros do poste e dois metros da rampa de acessibilidade”, diz a Semmam.

O aumento da inclinação do algodoeiro-da-praia ao longo dos anos na calçada em Bento Ferreira
O aumento da inclinação do algodoeiro-da-praia ao longo dos anos na calçada em Bento Ferreira Google Maps

Imagens do Google Maps mostram que a curvatura do algodoeiro-da-praia  (Hibiscus tiliaceus) se acentuou de 2017 a 2022, a ponto de ser necessária a colocação de uma fita zebrada para demarcação de segurança para pedestres e motoristas. A partir de setembro de 2025, ela foi se deitando cada vez mais, embora ainda continuasse de pé, como um guerreiro ferido que  permanece resistindo e lutando no campo de batalha.

A ÁRVORE DA CHINA

Árvore originária da Ásia, a árvore da China (Koelreuteria bipinnata) é largamente cultivada em países tropicais e subtropicais. Apresenta crescimento rápido, copa ampla e flores amarelas que atraem abelhas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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