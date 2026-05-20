Uma nova vida no lugar da árvore que deitou e deixou saudade em Vitória

A vida pode até cair, mas ainda bem que se levanta. A árvore que foi se inclinando e acabou caindo com o passar dos anos, entre as Ruas Coronel Schwab Filho e Amenóphis de Assis, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, foi substituída por uma outra espécie.



Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), no local foi removida uma árvore “algodoeiro-da-praia” e foi feito o plantio da espécie “árvore da China”, em ponto próximo e tecnicamente mais adequado para garantir o desenvolvimento da espécie e a segurança da circulação de pedestres.