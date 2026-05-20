Uma nova vida no lugar da árvore que deitou e deixou saudade em Vitória

A vida pode até cair, mas ainda bem que se levanta. A árvore que foi se inclinando e acabou caindo com o passar dos anos, entre as Ruas Coronel Schwab Filho e Amenóphis de Assis, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, foi substituída por uma outra espécie.
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), no local foi removida uma árvore “algodoeiro-da-praia” e foi feito o plantio da espécie “árvore da China”, em ponto próximo e tecnicamente mais adequado para garantir o desenvolvimento da espécie e a segurança da circulação de pedestres.
A árvore que existia no local apresentou inclinação, de acordo com a Prefeitura de Vitória, o que tornou necessária a sua retirada por questões de segurança.
“Após avaliação técnica, foi definido que o novo plantio não deveria ocorrer exatamente no mesmo ponto. O estudo indicou a necessidade de reposicionamento da muda, respeitando os afastamentos adequados: cinco metros do poste e dois metros da rampa de acessibilidade”, diz a Semmam.
Imagens do Google Maps mostram que a curvatura do algodoeiro-da-praia (Hibiscus tiliaceus) se acentuou de 2017 a 2022, a ponto de ser necessária a colocação de uma fita zebrada para demarcação de segurança para pedestres e motoristas. A partir de setembro de 2025, ela foi se deitando cada vez mais, embora ainda continuasse de pé, como um guerreiro ferido que permanece resistindo e lutando no campo de batalha.
A ÁRVORE DA CHINA
Árvore originária da Ásia, a árvore da China (Koelreuteria bipinnata) é largamente cultivada em países tropicais e subtropicais. Apresenta crescimento rápido, copa ampla e flores amarelas que atraem abelhas.
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