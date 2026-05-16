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Coluna Leonel Ximenes

Velórios em cidade do ES serão realizados em antiga agência bancária

Banco se despediu da vida do município há quase dois anos, desde setembro de 2024

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

16 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Antiga agência do Bradesco na cidade de Alegre onde serão realizados os velórios nas próximas três semanas
Antiga agência do Bradesco na cidade de Alegre onde serão realizados os velórios nas próximas três semanas Divulgação

A Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, anunciou que a capela mortuária do município vai passar a funcionar, nas próximas três semanas, na antiga sede do Bradesco, no Centro, embaixo do Comercial Atlético Clube.


A prefeitura justificou a mudança devido às obras de pavimentação da via onde fica a capela mortuária municipal, na Rua José Francisco Lage, no Campo de Aviação.


 “A medida foi adotada para garantir mais segurança, organização e melhores condições de acesso durante o período das obras”, disse a Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos de Alegre (Seosu).

A MORTE DO BANCO

E já que capela mortuária sugere fim de um ciclo de vida, a própria agência do Bradesco em Alegre, na Praça 6 de Janeiro, também não existe mais. Após quase 40 anos de atividade na cidade, o banco encerrou suas atividades em 20 de setembro de 2024. 


As contas que sobreviveram foram transferidas para a agência da cidade vizinha de Guaçuí. Para atendimentos locais, o Bradesco disponibiliza apenas correspondentes bancários no comércio de Alegre.


Triste.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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