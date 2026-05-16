Velórios em cidade do ES serão realizados em antiga agência bancária

A Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, anunciou que a capela mortuária do município vai passar a funcionar, nas próximas três semanas, na antiga sede do Bradesco, no Centro, embaixo do Comercial Atlético Clube.





A prefeitura justificou a mudança devido às obras de pavimentação da via onde fica a capela mortuária municipal, na Rua José Francisco Lage, no Campo de Aviação.





“A medida foi adotada para garantir mais segurança, organização e melhores condições de acesso durante o período das obras”, disse a Secretaria Executiva de Obras, Saneamento e Serviços Urbanos de Alegre (Seosu).