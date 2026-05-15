Jaguar por R$ 55 mil e fazenda milionária vão a leilão no ES

Um Jaguar XE 2018 poderá ser arrematado por apenas R$ 55 mil em um leilão da Justiça Federal do Espírito Santo marcado para o dia 26 de maio. O veículo de luxo é um dos destaques do pregão eletrônico, que também reúne outras oportunidades de negócio.
Entre elas, uma fazenda com mais de 140 mil pés de café e 17,5 mil pés de pimenta-do-reino em Jaguaré, no Norte do Estado, um apartamento de alto padrão na Praia do Canto, galpões industriais, lojas comerciais, terrenos, caminhonetes, motos e diversos outros bens com valores abaixo da avaliação de mercado.
O Jaguar terá lance inicial de R$ 55,1 mil no segundo leilão. Já a propriedade rural localizada em Jaguaré tem mais de 61 hectares, três represas, galpão e duas casas de apoio, com lance inicial de R$ 5,68 milhões.
Outro destaque é um apartamento de aproximadamente 402 metros quadrados no Edifício Grandi Monteiro, na Praia do Canto, um dos bairros mais valorizados de Vitória.
Outro lote que chama atenção é uma chácara com 60 mil metros quadrados em Cachoeiro de Itapemirim, localizada em região voltada para exploração mineral. A avaliação do imóvel é de R$ 552.080,00 e o lance mínimo no segundo leilão será de R$ 276.040,00.
OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Segundo a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, os leilões judiciais vêm atraindo cada vez mais investidores em busca de oportunidades reais de compra com condições diferenciadas.
“Muitas pessoas ainda acreditam que leilão é algo distante da realidade delas. Hoje é possível comprar bens com até 50% abaixo do valor de mercado e, em muitos casos, parcelar judicialmente sem burocracia, sem análise bancária e sem toda a dificuldade do financiamento tradiciona”, destaca.
O certame será realizado de forma totalmente eletrônica pela HD Leilões. Para participar e ofertar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio no site hdleiloes.com.br, onde também estão a relação completa dos bens, fotos, detalhes e as condições de pagamento.
Central de atendimento: 0800 500 9948 (telefone e WhatsApp).
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