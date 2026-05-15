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Coluna Leonel Ximenes

Jaguar por R$ 55 mil e fazenda milionária vão a leilão no ES

Propriedade rural, com lance inicial de R$ 5,68 milhões, tem 140 mil pés de café e 17,5 mil pés de pimenta-do-reino

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 13:30

Públicado em 

15 mai 2026 às 13:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Jaguar é um modelo XE P250 R-SPORT (ano 18/18) da cor cinza
O Jaguar é um modelo XE P250 R-SPORT (ano 18/18) da cor cinza HD Leilões


Um Jaguar XE 2018 poderá ser arrematado por apenas R$ 55 mil em um leilão da Justiça Federal do Espírito Santo marcado para o dia 26 de maio. O veículo de luxo é um dos destaques do pregão eletrônico, que também reúne outras oportunidades de negócio.


Entre elas, uma fazenda com mais de 140 mil pés de café e 17,5 mil pés de pimenta-do-reino em Jaguaré, no Norte do Estado, um apartamento de alto padrão na Praia do Canto, galpões industriais, lojas comerciais, terrenos, caminhonetes, motos e diversos outros bens com valores abaixo da avaliação de mercado.


O Jaguar terá lance inicial de R$ 55,1 mil no segundo leilão. Já a propriedade rural localizada em Jaguaré tem mais de 61 hectares, três represas, galpão e duas casas de apoio, com lance inicial de R$ 5,68 milhões.

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Outro destaque é um apartamento de aproximadamente 402 metros quadrados no Edifício Grandi Monteiro, na Praia do Canto, um dos bairros mais valorizados de Vitória.


Outro lote que chama atenção é uma chácara com 60 mil metros quadrados em Cachoeiro de Itapemirim, localizada em região voltada para exploração mineral. A avaliação do imóvel é de R$ 552.080,00 e o lance mínimo no segundo leilão será de R$ 276.040,00.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Segundo a leiloeira oficial Hidirlene Duszeiko, os leilões judiciais vêm atraindo cada vez mais investidores em busca de oportunidades reais de compra com condições diferenciadas.


“Muitas pessoas ainda acreditam que leilão é algo distante da realidade delas. Hoje é possível comprar bens com até 50% abaixo do valor de mercado e, em muitos casos, parcelar judicialmente sem burocracia, sem análise bancária e sem toda a dificuldade do financiamento tradiciona”, destaca.


O certame será realizado de forma totalmente eletrônica pela HD Leilões. Para participar e ofertar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio no site hdleiloes.com.br, onde também estão a relação completa dos bens, fotos, detalhes e as condições de pagamento.


Central de atendimento: 0800 500 9948 (telefone e WhatsApp).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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leilão Jaguaré Cachoeiro de Itapemirim Praia do Canto Justiça Federal
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