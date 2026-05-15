Jaguar por R$ 55 mil e fazenda milionária vão a leilão no ES





Um Jaguar XE 2018 poderá ser arrematado por apenas R$ 55 mil em um leilão da Justiça Federal do Espírito Santo marcado para o dia 26 de maio. O veículo de luxo é um dos destaques do pregão eletrônico, que também reúne outras oportunidades de negócio.





Entre elas, uma fazenda com mais de 140 mil pés de café e 17,5 mil pés de pimenta-do-reino em Jaguaré, no Norte do Estado, um apartamento de alto padrão na Praia do Canto, galpões industriais, lojas comerciais, terrenos, caminhonetes, motos e diversos outros bens com valores abaixo da avaliação de mercado.





O Jaguar terá lance inicial de R$ 55,1 mil no segundo leilão. Já a propriedade rural localizada em Jaguaré tem mais de 61 hectares, três represas, galpão e duas casas de apoio, com lance inicial de R$ 5,68 milhões.